Старый друг вонзил нож в спину Лукашенко

С первым президентом Казахстана Батька всегда был в хороших
отношения. "Я вас глубоко уважаю за то, что вы сделали для Беларуси и за
ваши человеческие качества. И я остаюсь вашим надежным другом", -
обратился Назарбаев к Лукашенко во время недавней встречи.
Во вторник, 12 ноября, первый президент Казахстана выступил с неожиданным предложением. Пока Москва и Киев договариваются о саммите по Донбассу, Назарбаев решил взять инициативу в свои руки. Путин и Зеленский могли бы провести переговоры на территории Казахстана, отметил Елбасы.
Бывший президент Казахстана хочет перехватить миротворческую инициативу у Минска и уменьшить влияние белорусов в российско-украинском урегулировании, утверждает телеграм-канал "Легитимный". "Александру Лукашенко очень не понравилась такая инициатива Назарбаева", – пишут авторы со ссылкой на белорусские источники.
Пока нельзя сказать, что Назарбаев отнимает у Лукашенко роль миротворца, отметил политолог Павел Салин. Вместе с тем на этом поле Минск и Нур-Султан являются конкурентами, подчеркнул эксперт.
В беседе с "Дни.ру" аналитик рассказал о возможных площадках для проведения саммита по Донбассу. Это может быть или одна из европейских стран – участниц нормандского формата, или государство – член СНГ. Последний вариант менее удобен Киеву, потому как украинские националисты считают политику Минска и Нур-Султана пророссийской.
Россия и Украина пока не могут согласовать условия для встречи в рамках нормандской четверки. Москва настаивает, что по итогам саммита должен быть подписан итоговый документ. Киев уклоняется от этого обязательства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно предлагал сторонам посредничество в урегулировании.
Популярные темы форума
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
Отказ от мяса
Приснилось,что муж ездит к любовнице
Переспала за деньги
Самая интересная!
У вас сбывались предсказания гадалок?
Хочу сделать приворот
Куколд