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Старый друг вонзил нож в спину Лукашенко

Александр Лукашенко; Беларусь; 2019. Фото: www.globallookpress.com
Нурсултан Назарбаев неожиданно ворвался в российско-украинскую повестку. Первый президент Казахстана предложил провести на территории республики встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Инициатива Елбасы вряд ли обрадует белорусского лидера Александра Лукашенко. 
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С первым президентом Казахстана Батька всегда был в хороших отношения. "Я вас глубоко уважаю за то, что вы сделали для Беларуси и за ваши человеческие качества. И я остаюсь вашим надежным другом", - обратился Назарбаев к Лукашенко во время недавней встречи.

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 Нурсултан Абишевич Назарбаев

Нурсултан Абишевич Назарбаев Первый президент Республики Казахстан, Лидер Нации

Во вторник, 12 ноября, первый президент Казахстана выступил с неожиданным предложением. Пока Москва и Киев договариваются о саммите по Донбассу, Назарбаев решил взять инициативу в свои руки. Путин и Зеленский могли бы провести переговоры на территории Казахстана, отметил Елбасы.

Бывший президент Казахстана хочет перехватить миротворческую инициативу у Минска и уменьшить влияние белорусов в российско-украинском урегулировании, утверждает телеграм-канал "Легитимный". "Александру Лукашенко очень не понравилась такая инициатива Назарбаева", – пишут авторы со ссылкой на белорусские источники.

Лукашенко и война в Донбассе; Беларусь; 2019. Фото: www.globallookpress.com

Пока нельзя сказать, что Назарбаев отнимает у Лукашенко роль миротворца, отметил политолог Павел Салин. Вместе с тем на этом поле Минск и Нур-Султан являются конкурентами, подчеркнул эксперт.

В беседе с "Дни.ру" аналитик рассказал о возможных площадках для проведения саммита по Донбассу. Это может быть или одна из европейских стран – участниц нормандского формата, или государство – член СНГ. Последний вариант менее удобен Киеву, потому как украинские националисты считают политику Минска и Нур-Султана пророссийской.

Россия и Украина пока не могут согласовать условия для встречи в рамках нормандской четверки. Москва настаивает, что по итогам саммита должен быть подписан итоговый документ. Киев уклоняется от этого обязательства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно предлагал сторонам посредничество в урегулировании.

12 ноября 2019, 21:13

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