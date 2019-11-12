Станет президентом Украины? У Лукашенко появился уникальный шанс

Любопытные итоги исследования опубликовала украинская
социологическая группа "Рейтинг". По результатам опросов выяснилось,
что положительно к белорусскому лидеру относятся 66% украинцев. Лишь 15% из
граждан Незалежной выразили Лукашенко недоверие.
Примечательно, что наибольшей поддержкой белорусский лидер пользуется среди возрастных респондентов. "Лукашенко мог бы стать президентом Украины", – так прокомментировали результаты соцопроса журналисты портала Eadaily.com.
На втором месте в рейтинге симпатий украинцев расположилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ей доверяют 60% респондентов. Замыкает тройку лидеров президент Польши Анджей Дуда. А к американскому лидеру Дональду Трампу отношение у украинцев довольно прохладное. Доверяют главе Белого дома лишь 30% украинцев, 42% относятся к нему отрицательно.
По популярности Александр Лукашенко идет почти вровень с Владимиром Зеленским. По данным социологической службы Центра Разумкова, украинского президента поддерживают 70% граждан. На втором месте в рейтинге политиков Незалежной с большим отрывом расположился спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Любопытно, что в Белоруссии рейтинг Лукашенко уже несколько лет засекречен. Эксперты полагают, что, если бы в стране прошли конкурентные выборы, Батька получил бы не более 30% голосов.
Головной болью Лукашенко является Минск. В столице уровень поддержки главы государства стремится к нулю, сообщил ранее телеграм-канал "Бульба престолов".
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