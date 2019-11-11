Массовые протесты в Минске: Лукашенко посоветовали спасаться бегством

На площадь Свободы в центре столицы более двух тысяч молодых белорусов вышли по призыву 21-летнего блогера Степана Светлова, более известного как NEXTA. Парень проживает в Польше и ведет один из самых популярных телеграм-каналов по белорусской тематике.



Западные стратеги начали борьбу за умы молодежи, констатирует телеграм-канал "Трыкатаж". Авторы со ссылкой на недавние социологические исследования отмечают тревожную для России тенденцию: среди молодежи 18-25 лет сторонники интеграции в меньшинстве. Большинство белорусов в этой возрастной категории выступают за прозападный курс властей и сближение с ЕС. "Следовательно, торпедировать интеграцию должна школота", - утверждают авторы.

Акцию блогера телеграм-канал считает "первым смотром пушечного мяса для будущего Майдана". Светлова будут раскручивать как молодежного кандидата в президенты Белоруссии, считают эксперты.

Между тем 65-летний Лукашенко на происходящее реагирует вяло. "Скорее даже помогает неуклюжими провокациями, которые только помогают пиарить мероприятие NEXTA", – констатирует "Трыкатаж".

Проживающий в Польше малолетний блогер устроил мини-майдан в Минске. Две тысячи человек в центре города устроили антиправительственную тусовку. Очевидно, что оплачено это сомнительное мероприятие из западных карманов. А Лукашенко, видимо, пора готовиться к бегству в Ростов. pic.twitter.com/ZxEXFrRQ8T