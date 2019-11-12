"Огрызается и плюется": истерике Лукашенко нашли объяснение

На заседании клуба "ПолиткафеРФ" в Москве экономист Михаил Делягин назвал причины, по которым Александр Лукашенко столь активно сопротивляется процессам интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Дело, по мнению эксперта, кроется в необходимости полностью перестраивать экономическую систему.



Как заметил Михаил Делягин, с экономической и социальной точек зрения модель белорусского государства является развитием советских форм. Это объясняет отсутствие в стране олигархов. Злые языки намекают, что группы влиятельных бизнесменов в стране нет, поскольку ото всех конкурентов избавился самый богатый и влиятельный – Александр Лукашенко.

"Можно обсуждать, является ли Лукашенко олигархом, или нет, но других олигархов у них нет и не было", – рассказал экономист. Как бы то ни было, впускать предпринимателей из-за границы на свои внутренние рынки президент Белоруссии явно не готов.

"Интеграция с нами означает для них деградацию, потому что это разрушение социальной системы, человеческого капитала и утрата возможности поддержания производства", – цитирует издание "Политнавигатор" Михаила Делягина.

"Октябрьская революция - это не переворот, а праздник мира и прав человека."

Александр Лукашенко.



Кстати, Белоруссия - единственная из бывших республик СССР, которая #7ноября официально отмечает День Великой Октябрьской Социалистической Революции. pic.twitter.com/ZHxNUfGcYT — Советский! ☭ (@Soviet_flag) November 6, 2019

Он признал, что на данном этапе своего развития Белоруссия вместо интеграции с Россией в рамках союзного государства занимается паразитированием на восточном соседе. Речь идет как о прямой финансовой поддержке, которую Москва продолжает оказывать Минску, так и о разного рода запутанных схемах поставок на российские рынки европейских продуктов.

И без поддержки России экономическая система полностью нежизнеспособна. Для того, чтобы доказать независимость Белоруссии, Александр Лукашенко вынужден прибегать к дорогим кредитам, что еще вернее приближает бесславную кончину белорусской экономической модели. "Вместо того, чтоб эту систему заимствовать в ее разумной части, мы ее пытаемся разрушить", – заметил экономист.

"Естественно, Лукашенко огрызается и плюется", – добавил Михаил Делягин.

Эксперт напомнил о том, что Белоруссия допустила в отношении России массу откровенно враждебных действий. "Они сейчас идут по пути Украины. С 2005 года так называемая белорусизация – движение по пути Украины", – заметил экономист. По его мнению, это вынужденная мера, направленная на защиту страны.