Щедрый Лукашенко ублажил роскошную Пугачеву

В столицу братской республики Алла Борисовна уезжала
налегке: несколько чемоданов да дорожная сумка. Обратно в Москву певица привезла
целый набор съедобных гостинцев. "Я везу с собой картошку, сало.
Подарили", – рассказала Примадонна корреспонденту НТВ.
Несколько мешков отборного белорусского картофеля, сало, конфеты и орден в придачу Алле Пугачевой подарили от имени Александра Лукашенко. Встретиться с певицей президенту не удалось: дела государственной важности требовали его присутствия в Объединенных Арабских Эмиратах. Но оставить Примадонну без подарков – такого Лукашенко позволить себе не мог.
При этом абы кому картофель белорусский лидер не дарит. Получить съедобный презент от Лукашенко могут только избранные – самые дорогие и высокопоставленные гости.
В прошлом году Батька подарил несколько мешков президенту России Владимиру Путину. А для Аллы Борисовны даже снабдил каждый отдельной инструкцией.
Яркий концерт в Минске 70-летняя Примадонна отыграла 2 ноября. Выбор города звезда пояснила прямо со сцены: "Здесь похоронены мои родные, отсюда вышли мой дед и отец, и я всегда считала эту страну родной!".
Пока белорусы наслаждались фееричным шоу Примадонны, Лукашенко находился в Объединенных Арабских Эмиратах. По официальным данным, на берега Персидского залива президента привели исключительно дела государственной важности.У блогеров своя информация. 65-летний Лукашенко, утверждает ряд популярных телеграм-каналов, находился в ОАЭ на лечении. Диагноз Батьки, утверждают авторы, строго засекречен. Слухи подогревал тот факт, что в арабском государстве белорусский лидер находился неделю. Вряд ли все это время он вел переговоры с властями страны.
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