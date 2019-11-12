Беспардонный Зеленский поставил дерзкое условие Путину

На встрече в нормандском формате обязательно должен быть
принят итоговый документ, на этом настаивает президент России Владимир Путин, пишет
телеграм-канал "Легитимный". В противном случае встреча не будет
иметь результатов, кроме как информационного, который очень нужен теряющему
рейтинг Владимиру Зеленскому.
В Киеве с Москвой не согласны. Президент Украины встретится с российским коллегой только в том случае, если тот откажется от дополнительных требований, сообщает телеграм-канал "Резидент".
"Все дополнительные требования Москвы украинская сторона выполнять не будет, а если встреча лидеров в нормандском формате не состоится, то Владимир Зеленский перейдет к плану Б", – пишет автор.
Ранее Зеленский рассказывал, что воспользуется планом Б, если урегулирование в Донбассе затянется. В таком случае Киев даст всем желающим из ДНР и ЛНР возможность перебраться на подконтрольную украинским властям территорию.
Саммит в нормандском формате может состояться в конце месяца. В окружении Зеленского называли две даты – 24 и 26 ноября. 11 ноября российский лидер говорил об этом с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Конкретных заявлений по итогам беседы не последовало.
Участие в саммите примут лидеры России, Германии, Франции и Украины. Стороны должны выработать политические механизмы урегулирования в Донбассе. Предполагается, что в регионе пройдут местные выборы, а украинские власти во главе с Зеленским примут закон об особом статусе неподконтрольных территорий.
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