После разведения войск в Донбассе настало время для переговоров по политическому урегулированию и встречи в нормандском формате. Однако президент Украины Владимир Зеленский продолжает ломать комедию. Он настаивает, чтобы Кремль отказался от одного из своих требований.



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