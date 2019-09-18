На Украине сделали заявление о срыве встречи Путина и Зеленского

Первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки. Однако начало этих переговоров постоянно переносится по многим причинам.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время заседания комитетов Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции выступил с заявлением о том, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского могла состояться уже 17 сентября. По его словам, срыв мероприятия произошел по техническим причинам, не позволившим принять участие российской стороне.

"И французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече", – цитирует УНН главу украинского внешнеполитического ведомства. Он добавил, что уже в ближайшее время Киев повторит попытку организовать переговоры нормандской четверки. Важно, чтобы за одним столом смогли оказаться сразу четыре лидера.

Кроме того, Вадим Пристайко признался, что в преддверии встречи Путина и Зеленского украинскому лидеру пришла в голову конструктивная мысль по поводу процесса разведения войск. По его словам, президент Украины предложил провести эту работу не постепенно, что может оказаться слишком долго, а сразу вдоль всей линии соприкосновения.

Никакой «формулы Зеленского» решения проблемы Донбасса не существует. Есть Минские соглашения, к-ые Киев не хочет выполнять. И уж точно не надо пугать никого «радикальными мерами». Порошенко с этим играл, ничего не добился и доигрался - до поражения на выборах. Обреченный путь. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 17, 2019

Примечательно, что ранее посол франции в Москве Сильвия Берманн отмечала, что переговоры в нормандском формате на уровне лидеров стран смогут состояться только после Генассамблеи ООН. Она добавила, что сам вопрос о проведении саммита находится на стадии обсуждения. Дипломатические советники Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель находятся в постоянном контакте друг с другом.

Ранее о сроках, в которые стоит ожидать встречи Путина и Зеленского, рассказывал помощник президента России Юрий Ушаков. Он подчеркивал, что все будет зависеть от хода переговоров.