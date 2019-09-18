На Украине сделали заявление о срыве встречи Путина и Зеленского

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время заседания комитетов Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции выступил с заявлением о том, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского могла состояться уже 17 сентября. По его словам, срыв мероприятия произошел по техническим причинам, не позволившим принять участие российской стороне.
"И французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече", – цитирует УНН главу украинского внешнеполитического ведомства. Он добавил, что уже в ближайшее время Киев повторит попытку организовать переговоры нормандской четверки. Важно, чтобы за одним столом смогли оказаться сразу четыре лидера.
Кроме того, Вадим Пристайко признался, что в преддверии встречи Путина и Зеленского украинскому лидеру пришла в голову конструктивная мысль по поводу процесса разведения войск. По его словам, президент Украины предложил провести эту работу не постепенно, что может оказаться слишком долго, а сразу вдоль всей линии соприкосновения.
Никакой «формулы Зеленского» решения проблемы Донбасса не существует. Есть Минские соглашения, к-ые Киев не хочет выполнять. И уж точно не надо пугать никого «радикальными мерами». Порошенко с этим играл, ничего не добился и доигрался - до поражения на выборах. Обреченный путь.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 17, 2019
Примечательно, что ранее посол франции в Москве Сильвия Берманн отмечала, что переговоры в нормандском формате на уровне лидеров стран смогут состояться только после Генассамблеи ООН. Она добавила, что сам вопрос о проведении саммита находится на стадии обсуждения. Дипломатические советники Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель находятся в постоянном контакте друг с другом.
Ранее о сроках, в которые стоит ожидать встречи Путина и Зеленского, рассказывал помощник президента России Юрий Ушаков. Он подчеркивал, что все будет зависеть от хода переговоров.
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