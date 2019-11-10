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Бессовестный Зеленский нагло обманул украинцев

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Владимир Зеленский обманул надежды украинских граждан. Как утверждает эксперт, в обществе воцарились депрессивные настроения.
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Бывший глава Луганской и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что эйфория вокруг победы Владимира Зеленского на президентских выборах сменилась массовой депрессией. Команда шоумена не смогла изменить жизнь украинцев к лучшему, несмотря на многочисленные обещания.

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"Люди в депрессивном состоянии, не понимают – у них были такие ожидания, а тут скандал за скандалом. Владимир Зеленский не комментирует ничего, что происходит. Но он этих людей привел, если бы не он, этих людей в парламенте бы не было", – отметил украинский политик в эфире "Радио Свободы".

По словам эксперта, новая власть продолжает воровать, как в прошлом это делала команда Петра Порошенко. "Если сегодня конвертационные центры есть, и если ты хочешь отмыть деньги или снизить ставку налогообложения, то это значит, что крадут так же, как и крали при Петре Алексеевиче", – цитирует Геннадия Москаля "ПолитНавигатор".

Украинский политик добавил, что недавнее разведение войск на двух участках фронта в Донбассе ни к чему не привело: обстрелы продолжаются. Он считает, что Владимир Зеленский согласился развести силы только для того, чтобы укрепить свое положение в глазах зарубежных коллег и ускорить встречу "нормандской четверки".

Автор: 10 ноября 2019, 18:01
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Священный СтранникЪ
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НА ПУТИ В КОНЦЛАГЕРЬ...В Москве разворачивают систему тотальной слежки за гражданами. Это происходит в рамках реализации проекта «Умный город»
Мэр Сергей Собянин анонсировал конкурс на разработку масштабной системы распознавания лиц – пишет «Новая газета». Под неё установят около двухсот тысяч камер. Чиновники рассчитывают, что к концу года уже должна быть расписана и сама технология, и юридическое заключения о законности её применения.

Предполагается, что эти камеры будут автоматически проверять всех прохожих, и если алгоритм посчитает кого-то из них человеком из списка разыскиваемых, то он информирует об этом полицейских.

При этом, технологии даже не нужно, чтобы лицо прохожего было открыто. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что ей будет достаточно считать силуэт и форму черепа.

В «Новой газете» отмечают, то люди из московской мэрии изучают опыт применения системы распознавания лиц в Китае, и для этого чиновники отправляли делегацию в Пекин.
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