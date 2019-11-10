Бессовестный Зеленский нагло обманул украинцев

Бывший глава Луганской и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что эйфория вокруг победы Владимира Зеленского на президентских выборах сменилась массовой депрессией. Команда шоумена не смогла изменить жизнь украинцев к лучшему, несмотря на многочисленные обещания.
"Люди в депрессивном состоянии, не понимают – у них были такие ожидания, а тут скандал за скандалом. Владимир Зеленский не комментирует ничего, что происходит. Но он этих людей привел, если бы не он, этих людей в парламенте бы не было", – отметил украинский политик в эфире "Радио Свободы".
По словам эксперта, новая власть продолжает воровать, как в прошлом это делала команда Петра Порошенко. "Если сегодня конвертационные центры есть, и если ты хочешь отмыть деньги или снизить ставку налогообложения, то это значит, что крадут так же, как и крали при Петре Алексеевиче", – цитирует Геннадия Москаля "ПолитНавигатор".
Украинский политик добавил, что недавнее разведение войск на двух участках фронта в Донбассе ни к чему не привело: обстрелы продолжаются. Он считает, что Владимир Зеленский согласился развести силы только для того, чтобы укрепить свое положение в глазах зарубежных коллег и ускорить встречу "нормандской четверки".
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