Президент Украины Владимир Зеленский получил неожиданное предупреждение после того, как заговорил о начале земельной реформы и принятии закона о референдумах. Обратиться к бывшему шоумену решила скандально известная Надежда Савченко.

"Не перепутай и не дай себя обмануть! Обманут тебя как президента Украины – обманут украинцев и Украину. Не будь лохом", – обратилась Надежда Савченко к Владимиру Зеленскому со своей страницы в "Фейсбуке". Сразу после столь эмоционального вступления она представила президенту Украины, а заодно и всем читателям своей страницы собственную программу действий.

Первый пункт – проведение переписи населения. Она требуется для того, чтобы власти и общество четко понимали настоящее число граждан. В свою очередь это снизит риски фальсификаций при проведении референдумов. На этот этап необходимо выделить дополнительно год. За это время население необходимо проинформировать о вопросах, которые планируется вынести на всеобщее голосование.

Далее следует второй шаг – плебисцит по поводу разрешения множественного гражданства на Украине. Третий шаг касается непосредственно земельной реформы и заключается в проведении референдума о создании в стране банка или рынка земли.

Савченко подчеркнула: если закон о продаже земли, подразумевающий для украинских граждан наихудшие условия, а для иностранцев – наилучшие, будет принят в первом чтении, ко второму его уже никто не исправит. "Закон будет преступным против украинского народа! А нам, украинцам, свою украинскую землю у "хазарского каганата" и "ордынского ига" придется отвоевывать кровью!" – предупредила скандальный политик.

Напоследок она призвала Владимира Зеленского "не тупить" и предупредила, что в случае неудачи тот проиграет влиянию Джорджа Сороса не только свою репутацию, но и украинскую землю, волю и кровь. Это резкое послание вызвало горячее обсуждение в украинском сегменте Сети.

Напомним, что печальную известность Надежда Савченко приобрела на фоне судебного разбирательства в России, где ее признали причастной к убийству российских журналистов. Суд установил, что она корректировала огонь подконтрольных Киеву силовиков и в качестве цели обозначила колонну автобусов, в которой были работники СМИ и беженцы из Донбасса.

После этого Савченко стала своего рода национальным героем. В результате обмена она, заметно набравшая в весе после объявления голодовок, вернулась на родину, где с головой бросилась в омут политической жизни. Закончилось все тем, что некогда самую популярную женщину на Украине стали называть едва ли не глубоко законспирированным агентом Кремля.

Надежду Савченко обвинили в попытке устроить теракт в Верховной раде, депутатом которой она успела стать еще на волне популярности. А во время следующих выборов в украинский парламент она достаточного числа голосов набрать не смогла.