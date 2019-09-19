Савченко жестоко отлупили после важного объявления

Настоящий шквал критики обрушился на бывшего депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко после публикации анонса новой передачи на телеканале ZIK. Ведущая пообещала рассказать зрителям содержание разговоров в кулуарах, секреты парламента и то, каким образом принимаются "вредоносные законы".
Многие комментаторы вылили на Надежду Савченко всю желчь. "Наденька двух слов связать не может, в коментаторы подалась (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну ты Надя балалайка. То ты офицер и родину любишь, готова умереть за нее, но депутатский значек не пускает на фронт, а теперь с рады метлой тебя не прогонишь", "абсолютно не интересуют твои размышления и смотреть не буду как и большинство!!!!!" – неистовствовали пользователи Сети.
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