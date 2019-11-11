В Киеве объявили о начале импичмента Зеленского

Отстранить Владимира Зеленского от власти призвал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Скандально известный политик в своей типичной манере высказался о деятельности главы государства
и назвал его узурпатором.
Возмущение Ляшко вызвала инициатива Зеленского о требованиях к новостям в СМИ. Президент предложил запретить негативные высказывания об украинцах. Новости, уверен он, должны быть "бодрыми и правдивыми" и описывать успехи украинцев на пути в ЕС и НАТО. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Рады до конца года.
Ляшко уверен: требование Зеленского незаконно и угрожает свободе слова. Доказывать свою правоту скандальный политик намерен в суде. Он дал указание юристам подготовить иски, чтобы обжаловать инициативу главы государства.
С новым президентом отношения у Ляшко не сложились сразу. Лидер Радикальной партии резко раскритиковал намерение Зеленского пустить с молотка миллионы гектаров плодородных черноземов. Распродажа главного достояния страны приведет к уничтожению украинского села, уверен он.
Политические разногласия переросли в рукоприкладство. В начале ноября темпераментный политик вступил в потасовку с Андреем Герусом – представителем Владимира Зеленского в правительстве. Драка произошла из-за законопроекта, позволяющего Украине возобновить импорт электроэнергии из России.
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