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Политика

В Киеве объявили о начале импичмента Зеленского

Владимир Зеленский, Украина 2019. Фото: www.globallookpress.com
За почти полгода на посту президента Владимир Зеленский настроил против себя значительную часть элиты. В Киеве заговорили об импичменте главы государства. 
прочитано 579 раз

Отстранить Владимира Зеленского от власти призвал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Скандально известный политик в своей типичной манере высказался о деятельности главы государства и назвал его узурпатором.

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Возмущение Ляшко вызвала инициатива Зеленского о требованиях к новостям в СМИ. Президент предложил запретить негативные высказывания об украинцах. Новости, уверен он, должны быть "бодрыми и правдивыми" и описывать успехи украинцев на пути в ЕС и НАТО. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Рады до конца года.

Ляшко уверен: требование Зеленского незаконно и угрожает свободе слова. Доказывать свою правоту скандальный политик намерен в суде. Он дал указание юристам подготовить иски, чтобы обжаловать инициативу главы государства.

Олег Ляшко против Владимира Зеленского, Украина 2019. Фото: www.globallookpress.com

С новым президентом отношения у Ляшко не сложились сразу. Лидер Радикальной партии резко раскритиковал намерение Зеленского пустить с молотка миллионы гектаров плодородных черноземов. Распродажа главного достояния страны приведет к уничтожению украинского села, уверен он.

Политические разногласия переросли в рукоприкладство. В начале ноября темпераментный политик вступил в потасовку с Андреем Герусом – представителем Владимира Зеленского в правительстве. Драка произошла из-за законопроекта, позволяющего Украине возобновить импорт электроэнергии из России.

Автор: 11 ноября 2019, 12:33

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость у Влада
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А давайте по простому: банда на банду. Тачанки, обрезы самогон. Под гапака.
Священный СтранникЪ
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Экскурсия в Рай: свидетельства очевидце

Видения рая при жизни
Однако, даже попав конечный путь путешествия – рай, душа еще способна вернуться обратно в наш мир. Святой Сальвий Альбийский, галльский иерарх 6-<цензура> века, вернулся к жизни после того, как был мертв большую часть дня, и рассказал своему другу Григорию Турскому следующее: «Когда келья моя сотряслась, и ты увидел меня мертвым, я был поднят двумя ангелами и отнесен на высочайшую вершину Неба, и тогда под моими стопами, казалось, виднелись не только эта жалкая земля, но также солнце, луна и звезды. Затем меня провели через ворота, которые сияли ярче солнца и ввели в здание, где все полы блестели золотом и серебром. Свет тот описать невозможно. Меня приветствовали некие существа, одни из которых были облачены в священнические одежды, а другие — в обычное платье. Затем голос из облака сказал: «Пусть этот человек вернется на землю, <цензура> он нужен Церкви». Тогда я плача пошел обратно через ворота, в которые вошел».

Подобные встречи с ангелами на грани жизни и смерти происходят и в наше время. Один американский пастор так описывает эту встречу: «Я вышел в другую комнату, но вдруг почувствовал сильную боль, слабость и упал. Через некоторое время я увидел удивительное существо, которое было одето в какой-то розовый туман. От него исходил прекрасный, блестящий и лучезарный свет. Но этот свет совершенно не ослеплял меня. И вдруг я услышал голос, который спрашивал меня, все ли я сделал в жизни. А затем голос сказал, чтобы я возвращался и закончил все, что не успел закончить в жизни. После этого прекрасное существо (я теперь знаю, что это был ангел) исчезло, и я очнулся».

Сохранились свидетельства и более экзотических способов путешествий на Небеса, которые в наше время назвали бы левитацией. Так, католическая святая Тереза из Авилы, которая жила в ХVI столетии, могла подниматься в воздух и находиться в таком состоянии до 30 минут. Эти воспарения часто происходили с ней во время молитвы, во время которой она получала видения высшей реальности. Когда Тереза молилась, верующие были убеждены, что в воздух ее поднимают ангелы.

Описания рая людьми, побывавшими по их словам в этом месте во многом схожи среди христиан разных конфессий. Интересны свидетельства харизматов-пятидесятников. Татьяна Онисимова (53 года), ХВЕ г.Кострома, страдавшая раком мозга получила откровение во время операции. Вот что она рассказала: «когда уже была вскрыта черепная коробка - моя душа вышла из тела. Мое тело распластано на операционном столе. Врач еще говорит параметры, анестезиолог, констатируя говорит: Остановка! Остановка сердца, остановка дыхания, аппарат пишет прямую линию. Профессор кричит: - Реанимируйте! В реанимацию! А я ему говорю: - Не надо. Мне уже не надо. У меня уже ничего не болит! Мне так хорошо! Но меня не слушают и тело продолжают реанимировать. А я повернулась и вышла из операционной». По ее словам из больничного коридора она вышла в туннель. И только далеко, впереди – был свет. Отовсюду раздавались голоса: - Стой! Стой! Вернись! Вернись! Еще не время! Вернись и скажи людям! Но я в своей гордыне отвечала: - Не хочу! Не хочу я возвращаться! Не хочу! Там плохо! Я хочу к Богу! Я - дитя Его! И я вышла в другой свет через этот туннель, я выпала из него и взлетела. Это было прекрасно – чувство полета, счастья радости! Отовсюду искрился свет! Он переливался! Нет на земле таких цветов! Мы проходили изумительно красивыми местами, отовсюду раздавалась прекрасная ликующая музыка. Мир, покой, и радость царили везде. Я упала на колени и сказала: - Я хочу видеть лицо моего Бога. «Рука Господня коснулась моего лба: - Не плачь, дитя - сказал Господь. Не плачь, <цензура> утешишься. Ты должна вернуться и сказать людям. - Я при дверях! Се гряду скоро! Покайтесь!», - рассказывает Татьяна.

Четверым колумбийским подросткам-католикам недавно было видение. Дети рассказали, что увидели реку, к которой они побежали и прыгнули в воду. «В воде и даже под водой, рассказали путешественники в потусторонний мир,- мы могли спокойно дышать как обычно. Река была очень глубокой, и в ней было много разноцветной рыбы. Мы оставили реку и начали бегать везде, где только можно, чтобы успеть прикоснуться ко всему и все испытать».

Лидер корейской церкви «Манмин» в своей, базирующейся по его словам на «откровении» книге «Небеса как кристалл» Джей Рок Ли выдвинул необычную конструкцию устройства рая.. Он утверждает, что существует 5 небесных уровней. Библейский Эдем находился на втором небе, и Адам вместе со своими детьми, путешествовал между вторым небом и землей. После смерти два ангела сопровождают дух усопшего в верхнюю могилу, в которой умершему нужно ждать три дня, в течении оных происходят приготовления, что бы войти перед Богом, и это место ожидания (вторая могила) находится на окраине Рая. По учению Ли, у Бога в Его Царстве существует много вселенных. На Небесах будет много различного транспорта. Там будет и общественный транспорт – небесные поезда, и личный транспорт – автомобили из облаков и золотые фургоны. Не лишены небеса и мест развлечений.

Бетти Мальц в своей книге «Я видела вечность», вышедшей в 1977-м году, описывает более традиционную форму устройства рая. Сразу после смерти она оказалась на чудесном зеленом холме. Ее удивило, что имея три операционные раны, она стоит и ходит свободно и без боли. Над ней яркое синее небо. Солнца нет, но свет повсюду. Под босыми ногами - трава такого яркого цвета, какого на земле она не видела; каждая травинка как живая. Холм был крутой, но ноги двигались легко, без усилия. Яркие цветы, кусты, деревья. Она ощущала себя молодой, здоровой и счастливой. «Я чувствовала, что я имею все, чего когда-либо желала, была всем, чем когда-либо хотела быть, шла туда, где я всегда мечтала быть». Потом перед ее взором прошла вся ее жизнь. Она увидела свой эгоизм, и ей было стыдно, но она чувствовала вокруг себя заботу и любовь.
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