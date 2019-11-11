Предательство? Зеленскому вонзили нож в спину перед встречей с Путиным

Цель России и ее президента – присоединение Донбасса, пишет
телеграм-канал "Легитимный". "Владимир Путин хочет войти в
историю как человек, который вернул не только Крым, но и часть Донбасса в
Россию", – утверждают авторы.
По их мнению, инициатива "Голоса" совпадает со стратегией Москвы. Если Владимир Зеленский согласится выйти из минских соглашений, Россия будет добиваться признания международным сообществом независимости Донецкой и Луганской народных республик и проведения нового референдума под контролем ООН и ОБСЕ.
Выход Зеленского из минского процесса даст Донецку и Луганску основания утверждать, что Киев от них отказался. Они захотят стать независимыми государствами, а затем войти в состав России, пишут авторы. "Одно такое заявление от партии "Голос" уже является козырем для Путина в переговорах с западными партнерами", – сообщает телеграм-канал.
Напомним, что 9 ноября началось разведение войск в населенном пункте Петровское в Донецкой народной республике. Ранее стороны отвели подразделения от линии фронта в районе поселка Золотое в ЛНР. Это одно из условий встречи в нормандском формате с участием России, Франции, Германии и Украины. Главы государств должны выработать шаги по дальнейшему урегулированию в Донбассе.
В рамках нормандского формата должна состояться встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Точной даты пока нет. СМИ писали, что это, возможно, 24 или 26 ноября.
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