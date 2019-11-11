Вскрылись скандальные подробности давления Трампа на Зеленского

Незадолго до инаугурации президента Украины Владимира Зеленского в Киев приезжал предприниматель из США Лев Парнас. Он утверждает, что 20 мая 2019 года встретился там с другим американским бизнесменом украинского происхождения Игорем Фруманом, а также с приближенным к новоиспеченному главе государства продюсером Сергеем Шефиром.
Вопросы, которые были подняты на той встрече, могут послужить основанием для очередной волны обвинений в адрес Дональда Трампа. Едва политик смог доказать, что в его разговоре с Зеленским нет причин для объявления импичмента, как вновь украинцы преподнесли его оппонентам повод заявить о необходимости досрочного прекращения полномочий президента США.
Утверждается, что Лев Парнас угрожал, будто Вашингтон заморозит военную помощь Киеву, если украинские власти не начнут расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА ФАН. Также украинскому президенту угрожали, что в таком случае на инаугурацию не приедет нынешний вице-президент США Майк Пенс.
Лев Парнас готов дать показания комитетам Палаты представителей— William Forevva (@WilliamForevva) November 5, 2019
Примечательно, что Парнас действовал по поручению Джулиани. Тот же, по его словам, выполнял волю Трампа. Сам юрист такое положение вещей отрицает. Другие источники среди высокопоставленных должностных лиц в США отмечают, что американский лидер не связывал прекращение военной помощи для Украины с расследованием коррупционного преступления, в котором могли быть замешаны Байдены.
Однако это не стало препятствием для членов Демократической партии, которые дали старт процедуре импичмента Дональда Трампа. Впрочем, пока успехов на этом поприще им добиться не удалось.
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