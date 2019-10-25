"Не просите": скандалист Лукашенко обиделся на Путина

В Минске не рассматривают кредит в 600 миллионов долларов от
России в качестве источника финансирования. Об этом заявил министр финансов
Белоруссии Максим Ермолович. "Беларусь обеспечена источниками
финансирования в текущем году, и есть четкое понимание по данным источникам на
2020 год. Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно
нет", – цитирует чиновника interfax.by.
Получается, что высокопоставленный чиновник изменил свою позицию или он просто лукавит, ведь в начале года министр высказывал другую точку зрения. Тогда он рассказывал, что Минск обратился к Москве за кредитом на 600 миллионов долларов. В Кремле приняли положительное решение.
Почему сейчас белорусское руководство во главе с Александром Лукашенко делает вид, что эти деньги ему не нужны, задается вопросом белорусское издание "Солидарность". В Кремле поставили выдачу кредита в зависимость от дальнейшего движения по пути интеграции двух стран. что приведет к потере Минском части независимости, отмечает портал.
Это оскорбило Лукашенко, полагают журналисты. Они напомнили слова президента, сказанные во время очередного "недопонимания" с Россией 10 лет назад: "Никаких вымаливаний и выпрашиваний. Если у них нет 500 миллионов, которые они нам давно пообещали, и мы спланировали свой бюджет соответственно, то не ходите и не просите".
Когда Лукашенко просит новый кредит. pic.twitter.com/oprZw0QPUL— Свабодка (@svabodka) June 20, 2016
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