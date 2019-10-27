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Политика

Раскрыт план Лукашенко уйти из-под влияния России

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Белорусский лидер ищет способы уйти из-под российского влияния. Александр Лукашенко сделал ставку на США.
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Рассекречена сделка президента Белоруссии с Соединенными Штатами. Договариваясь о покупке казахской нефти, страна  хочет завести на свой рынок американские компании.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

В этом уверен сбежавший в Незалежную белорусский политолог Игорь Тышкевич. В своем канале на "Ютубе" он заявил, что казахская сторона предлагает белорусам заключать договоры с компаниями, которые ведут разработку месторождений Тенгиз,  Кашаган и Карачаганак. При этом он отметил, что в первом более 75% принадлежит американским фирмам; во втором – итальянцам, а в Карачаганаке "русских вообще нет". 

"Таким образом, под шапкой о покупке якобы казахской нефти, вполне возможно, реальные коммерческие контракты будут заключаться с американскими компаниями", – уверен Тышкевич. Он напомнил, что недавно "Беларусьнефть" решила получить лицензию на право покупки американской нефти.

Политолог считает, что это вполне укладывается в формат политики Александра Лукашенко, которую тот проводит в последнее время. "Страна, которая находится под российским давлением, лихорадочно ищет другие точки опоры", – озвучил планы по предательству нашей страны эксперт.

Тышкевич уверен, что США Беларусь становится интересна, поскольку там есть интересы России и КНР. Тем более, что Александр Лукашенко предлагает американцам выгодные условия: не тратиться, а зарабатывать, предоставляя рынок сбыта. "Даже 10-12% рынка нефти – это уже альтернатива российской нефти и политическое влияние", – сказал политолог.

Эксперт полагает, что Украина тоже может поучаствовать в схеме Александра Лукашенко. Для этого Россия должна была бы отказаться обеспечивать транспортные услуги, предложив нефтепровод Одесса-Броды, который сейчас не эксплуатируется.

Автор: 27 октября 2019, 15:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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