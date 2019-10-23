"Страна посильнее": Лукашенко пожаловался на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на экономическое давление, которое якобы оказывает на страну Россия. Также он заметил, что вокруг границ его государства растет напряженность.

Чем дольше в обществе ведутся разговоры об интеграции России и Белоруссии, тем менее оптимистичен Александр Лукашенко, заметили специалисты. Батька и раньше мог позволить себе открыто критиковать тех, кто оказывает ему экономическую поддержку, надеясь выбить еще более выгодные условия. Однако в последнее время он делает это практически ежедневно.

В частности, политик пожаловался на Россию журналистам казахстанского информагентства "Хабар". "Не должна страна посильнее создавать для своих предприятий наиболее выгодные условия и торпедировать поставки продукции, допустим, из Беларуси на российский рынок", – заявил Лукашенко. "Коль мы создаем союз, значит, надо продвигаться вперед", – добавил он.

Ранее Батька говорил об этом на встрече со студентами. Он указал, что Россия якобы вводит сдерживающие меры, которые тормозят белорусское производство продуктов питания. Москва напомнила, что именно Лукашенко чаще всего выступает противником создания общего рынка для Евразийского экономического союза.

Лукашенко 12 ноября посетит Вену. Запад и США в последнее время смягчили риторику в отношении «последнего диктатора Европы», как раньше называли белорусского лидера, не скрывая, что заинтересованы использовать российско-белорусские противоречия в своих интересах. — pani Walewska (@pani_walewska) October 21, 2019

Есть у президента соседней страны и еще один повод для жалоб. По его словам, близ границ Белоруссии накаляется обстановка. "Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности", – цитирует Лукашенко РИА ФАН. Белорусский лидер обратился к военнослужащим с просьбой сделать все, "чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле".