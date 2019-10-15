Чей он союзник? Антироссийская выходка Лукашенко вызвала омерзение

Сообщается, что Богачева находится в санкционном списке США и задержана по запросу Вашингтона. Американцы обвиняют ее во вмешательстве в американские выборы в 2016 году посредством социальных сетей. Россиянка была задержана в воскресенье вечером, однако известно об этом стало только во вторник.



По данным агентства РИА Новости, Богачева находилась в Минске с мужем и ребенком. В белорусскую столицу они приехали отдыхать.

Задержание гражданина России возмутило общественность. Авторы телеграм-канала "Бульба престолов" задались вопросом: чьим союзником является президент Александр Лукашенко – России или США? По мнению экспертов, белорусский лидер дал зеленый свет различным американским структурам, включая финансируемое из бюджета США "Радио Свобода".

"Игнорирование Россией враждебной активности режима Лукашенко, огромные дотации, отзыв Бабича (бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич. – Прим. ред.) привели к тому, что Белоруссия по сути превратилась в очередную Грузию или Украину, форпост США", – констатирует "Бульба престолов". Ездить в соседнюю республику русским становится опасно, предупреждают авторы.

"Обидно, что все большее число простых людей вынуждено расплачиваться за поддержание омерзительной ширмы под названием "союз России и лукашенковской Беларуси", – резюмировали эксперты.

Это уже не первый случай, когда российского гражданина задерживают в Белоруссии по требованию третьей стороны. В 2016 году белорусы выдали Азербайджану блогера Александра Лапшина. Там его приговорили к трем годам тюрьмы за посещение непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Лукашенко точно с РФ "союзное государство" строит? Может он уже в предатели затесался? В Минске задержана Анна Богачёва, сотрудница «Агентства интернет-исследований», которую называют «фабрикой троллей. США её подозревают во вмешательстве в американские выборы.