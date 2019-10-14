Настойчивый Путин загнал в угол мечущегося Лукашенко

Программу по дальнейшему объединению стран в рамках Союзного
государства Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют подписать 8 декабря.
Сценарии развития событий разнообразны, но принудительная интеграция
маловероятна, считает политолог Андрей Казакевич.
По его мнению, Лукашенко старается оттянуть интеграцию и свести ее к вопросам, которые не угрожают независимости государства. Он считает, что в декабре страны договорятся по общим моментам: движению к совместному рынку, сотрудничеству в налоговой сфере и прочему. "Я не ожидаю решений, которые бы ограничили белорусский суверенитет", – цитирует Казакевича портал Thinktanks.by.
На его взгляд, подписание документов в декабре – еще один способ привязать Минск к Москве. "Стратегия Кремля будет заключаться в том, чтобы таких привязок постоянно прибавлялось, чтобы Минск оставался в орбите российского влияния без шансов на выход из нее даже при любых изменения во власти в Беларуси", - пояснил эксперт.
Он полагает, что России невыгодно давить на Лукашенко и форсировать объединение. Москва делает ставку на постепенную интеграцию, без резких движений, отметил Казакевич.
"Дорожную карту" по дальнейшему объединению Владимир Путин и Александр Лукашенко собираются подписать 8 декабря – к 20-летию Союзного государства. Планируется, что страны будут проводить совместную социально-экономическую политику, создадут единый гражданский кодекс, общую налоговую систему и таможню.
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