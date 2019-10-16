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Политика

"Бардак": Лукашенко во всеуслышание заявил об отставке

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Отставка президента Белоруссии Александра Лукашенко является темой, которая занимает умы множества экспертов и журналистов. Однако пока это Батька остается тем человеком, который указывает другим на дверь.
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Александр Лукашенко не привык скрывать от публики своего недовольства подчиненными. Его фирменные разносы на совещаниях, сопровождающиеся угрозами увольнения, успели стать своего рода фирменной чертой администраторского таланта президента Белоруссии.

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Например во время совещания 14 октября Александр Лукашенко заявил, что в белорусском образовании царит бардак. Главу Министерства образования Игоря Карпенко он пообещал отправить в отставку в том случае, если ситуация не будет исправлена.

О том, стоит ли министру уже сейчас начать собирать свои вещи, или же у него есть шанс сохранить и должность ,и репутацию, порассуждали эксперты. Так, бывший проректор ЕГУ, профессор Владимир Дунаев отметил, что часть ответственности за происходящее в этой сфере лежит на самом Александре Лукашенко.

"Вообще нельзя многого ожидать от министерства образования: согласно закону политику в этой области формирует президент. А поскольку он не принимал каких-то внятных документов, то министерство вынуждено было брать на себя определенную инициативу", – цитирует портал UDF.by эксперта. Он отметил, что далеко не всегда результаты попыток Минобразования как-то повлиять на ситуацию оборачивались негативными последствиями.

Владимир Дунаев признает, что Игорь Карпенко допустил в своей работе много ошибок и просчетов. Однако по-настоящему белорусскому образованию угрожает не это. "Более важно то, что в этой сфере у нас нет никакой стратегии. Администрацию президента интересуют "стратегические задачи" другого уровня: во сколько начинать занятия и что делать с нерадивыми учащимися, которые грубят учителям", – отметил он.

Если Александр Лукашенко все же примет решение по тем или иным причинам отправить министра образования в отставку, то ожидать этого стоит в декабре. По крайней мере такой сценарий был применим в отношении его предшественников.

Автор: 16 октября 2019, 13:47

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