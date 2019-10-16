Трясущийся от страха Зеленский вызвал отвращение

Неспособность Киева урегулировать ситуацию в Донбассе
вызывает раздражение даже у западных кураторов Украины, считает глава
общественного движения "Донецкая республика" Алексей Муратов. Армия
отказывается подчиняться своему главнокомандующему, о чем говорит срыв
разведения войск на линии фронта, отметил эксперт.
"Новая властная команда де-факто не контролирует ситуацию в стране и вынуждена заискивать перед праворадикальными группировками", – цитирует Муратова портал "ПолитНавигатор".
По его мнению, у Зеленского остается все меньше времени, чтобы убедить западных партнеров в своей полезности. Но пока президент испытывает страх перед вооруженными радикалами, снять напряжение в Донбассе он не способен, добавил эксперт.
Наиболее красноречиво о возможности Зеленского управлять государством говорят успехи или их отсутствие в реализации минских соглашений, полагает Муратов. На его взгляд, из-за срыва разведения войск в ближайшее время вряд ли возможна встреча в нормандском формате и начало политического урегулирования.
Зеленский набрался смелости и позвонив Путину. Зеленский твёрдо потребовал вернуть Крым, Донбасс и $1трлн репараций. И это Путин ещё не взял трубку...— ✰ Тульский ���� Токарев ✰ (@JHT4V4kHJJ5W4YX) October 10, 2019
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Карма. Однако.
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Накануне в Минске состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы. Стороны не смогли согласовать новую дату отвода войск от линии фронта, а также дальнейшие шаги по обмену заключенными. Предполагается, что в следующий раз стороны сядут за стол переговоров в конце октября.
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