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Политика

Трясущийся от страха Зеленский вызвал отвращение

Владимир Зеленский, националисты, ситуация на Украине. Фото: president.gov.ua
Спасовавший перед радикалами президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет доверие. Вчерашнее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе показало, что глава государства не контролирует ситуацию в стране. 
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Неспособность Киева урегулировать ситуацию в Донбассе вызывает раздражение даже у западных кураторов Украины, считает глава общественного движения "Донецкая республика" Алексей Муратов. Армия отказывается подчиняться своему главнокомандующему, о чем говорит срыв разведения войск на линии фронта, отметил эксперт.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Новая властная команда де-факто не контролирует ситуацию в стране и вынуждена заискивать перед праворадикальными группировками", – цитирует Муратова портал "ПолитНавигатор".

По его мнению, у Зеленского остается все меньше времени, чтобы убедить западных партнеров в своей полезности. Но пока президент испытывает страх перед вооруженными радикалами, снять напряжение в Донбассе он не способен, добавил эксперт.

Наиболее красноречиво о возможности Зеленского управлять государством говорят успехи или их отсутствие в реализации минских соглашений, полагает Муратов. На его взгляд, из-за срыва разведения войск в ближайшее время вряд ли возможна встреча в нормандском формате и начало политического урегулирования.

Накануне в Минске состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы. Стороны не смогли согласовать новую дату отвода войск от линии фронта, а также дальнейшие шаги по обмену заключенными. Предполагается, что в следующий раз стороны сядут за стол переговоров в конце октября. 

Автор: 16 октября 2019, 11:01

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