Оплеванного Зеленского неожиданно ударили в спину

После президентских выборов многие рассчитывали, что бывший премьер Юлия Тимошенко вступит в негласный союз с президентом Владимиром Зеленским. Обоих политиков считают тесно связанными с олигархом Игорем Коломойским. Но "оранжевая принцесса", кажется, решила играть собственную партию. Она выступила с резкой критикой главы государства и поддержала его оппонентов.



Бывший премьер-министр согласилась с участниками антиправительственных акций протесты, которые проходят в стране последние две недели. Митингующие критикуют подписание "формулы Штайнмайера" и инициативу Зеленского о создании на Украине рынка свободной земли.



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