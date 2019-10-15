Оплеванного Зеленского неожиданно ударили в спину

Бывший премьер-министр согласилась с участниками
антиправительственных акций протесты, которые проходят в стране последние две
недели. Митингующие критикуют подписание "формулы Штайнмайера" и
инициативу Зеленского о создании на Украине рынка свободной земли.
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