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Политика

Беспорядки в Киеве: офис Зеленского взяли в осаду

Фото: www.globallookpress.com
В центре Киева вновь неспокойно. Протестующие пришли к офису президента Украины Владимира Зеленского. Расходиться они не собираются и требуют встречи с главой государства. Пытавшиеся пообщаться с митингующими депутаты Верховной рады от фракции "Слуга народа" едва унесли ноги. 
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Акции протеста под окнами администрации Зеленского, названной новой властью на европейский манер "офисом", происходят последнее время практически каждый день. Вчера сказать свое слово пришли несогласные с многострадальной "формулой Штайнмайера", а сегодня - предприниматели, недовольные затеянной главой государства реформой.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Возмущение протестующих вызвало принятие пропрезидентской Верховной радой законов о выводе из тени доходов в торговой отрасли. Новые взыскания и огромные штрафы обрушат малый и средний бизнес, уверены протестующие.

От Зеленского они потребовали наложить вето на законопроекты и отправить их на доработку. "Эти законопроекты только уничтожают упрощенную систему налогообложения и ни в коей мере не содействуют детенизации", – полагает глава "Союза защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

Расходиться протестующие отказались. Люди начали выкрикивать лозунги и требовать от Зеленского встретиться с ними. "Судя по плакатам в руках протестующих, они подозревают, что украинская власть выполняет задание российской ФСБ", – сообщает портал "ПолитНавигатор".

Владимир Зеленский, новости Украина. Фото: www.globallookpress.com

Зеленский к украинцам так и не вышел. Толпу попытались утихомирить депутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа". Они выходили к офису, пытались договориться с людьми, но слушать парламентариев протестующие не захотели.

Последнее время центр Киева превратился в одну большую площадку для митингов. Ситуация в стране резко обострилась после подписания Украиной "формулы Штайнмайера" об урегулировании в Донбассе. Радикалы и участники так называемой антитеррористической операции обвиняют Владимира Зеленского в предательстве.

Накануне в центре украинской столицы прошел очередной антипрезидентский митинг. По мнению протестующих, Зеленский встал на "путь капитуляции" перед Москвой.

Автор: 15 октября 2019, 16:31

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Скорбящий СтранникЪГость
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Пропавшую в Екатеринбурге при продаже машины россиянку нашли мертвой.
Ксения Каторгина уехала показать покупателю свой автомобиль Audi Q5. Больше ее никто не видел.
Пропавшую молодую мать из Екатеринбурга нашли мертвой
Тело найдено. Её убили цыгане. Audi Q5 найден у жителя Челябинска, который купил этот автомобиль за 500 тыс. руб у цыган.
Гость
Ответить
Дебилы!!!!
1

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