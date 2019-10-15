Беспорядки в Киеве: офис Зеленского взяли в осаду

Акции протеста под окнами администрации Зеленского,
названной новой властью на европейский манер "офисом", происходят
последнее время практически каждый день. Вчера сказать свое слово пришли
несогласные с многострадальной "формулой Штайнмайера", а сегодня -
предприниматели, недовольные затеянной главой государства реформой.
Возмущение протестующих вызвало принятие пропрезидентской Верховной радой законов о выводе из тени доходов в торговой отрасли. Новые взыскания и огромные штрафы обрушат малый и средний бизнес, уверены протестующие.
От Зеленского они потребовали наложить вето на законопроекты и отправить их на доработку. "Эти законопроекты только уничтожают упрощенную систему налогообложения и ни в коей мере не содействуют детенизации", – полагает глава "Союза защиты предпринимательства" Сергей Доротич.
Расходиться протестующие отказались. Люди начали выкрикивать лозунги и требовать от Зеленского встретиться с ними. "Судя по плакатам в руках протестующих, они подозревают, что украинская власть выполняет задание российской ФСБ", – сообщает портал "ПолитНавигатор".
Зеленский к украинцам так и не вышел. Толпу попытались утихомирить депутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа". Они выходили к офису, пытались договориться с людьми, но слушать парламентариев протестующие не захотели.
Последнее время центр Киева превратился в одну большую площадку для митингов. Ситуация в стране резко обострилась после подписания Украиной "формулы Штайнмайера" об урегулировании в Донбассе. Радикалы и участники так называемой антитеррористической операции обвиняют Владимира Зеленского в предательстве.
Накануне в центре украинской столицы прошел очередной антипрезидентский митинг. По мнению протестующих, Зеленский встал на "путь капитуляции" перед Москвой.
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