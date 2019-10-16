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Политика

В прямом эфире сообщили о смерти Владимира Зеленского

Сообщается о смерти Владимира Зеленского. Фото: GlobalLookPress
Киев продолжают сотрясать массовые акции протеста. После подписания "формулы Штайнмайера" судьба президента Владимира Зеленского повисла на волоске. Эксперты строят самые мрачные прогнозы.    
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Националисты, устроившие массовые акции протеста, хоть и являются меньшинством, но за счет своей активности служат серьезным дестабилизирующим фактором. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил политолог Александр Корнилов.   

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Политически общество всегда разделено на активное меньшинство и пассивное большинство. Националисты и бывшие участники операции в Донбассе представляют первую группу.   

"А Зеленский представляет пассивное большинство, которое ни слова не говорит во время Майданов", – пояснил эксперт.   

Он с сожалением констатировал, что власть не просто ничего не делает для обуздания разбушевавшихся радикалов, но и плетется у них на поводу. Если так пойдет дальше, то через пару месяцев о высоких рейтингах Зеленскому останется только вспоминать, уверен Корнилов.   

Перестать быть размазней и разобраться с распоясавшимися националистами Зеленского призвал и бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Если команда президента не проявит характер, то скорая политическая смерть главы государства неминуема, считает политик.  

Он напомнил, что на Украине живут более 40 миллионов человек, но кучка радикалов имеет наглость диктовать государству свою волю. "И на требования десятидневных ультиматумов от этих людей должны быть десятилетние сроки", – подчеркнул экс-парламентарий.   

В противном случае почувствовавшие свою безнаказанность националисты станут "похоронной командой" Зеленского, предупредил Килинкаров. "Хоть одно дело возбуждено в отношении публичных выступлений? Нет ничего", – возмутился политик.

Автор: 16 октября 2019, 06:35

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