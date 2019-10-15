"Вспышка гражданской войны": Зеленскому предсказали страшную участь

Эмоции, сравнимые с первобытным ужасом древнего человека перед неизвестным, испытывают украинские радикально настроенные националисты, глядя на перспективы мирного разрешения кризиса в Донбассе. И наибольший страх у них вызывает "формула Штайнмайера".
Если Владимир Зеленский, уверены радикалы, продолжит придерживаться международных договоренностей и сделает так, что страна будет выполнять взятые на себя обязательства, то Украину ждут тяжелейшие испытания и даже, возможно, уничтожение. Об этом рассказал известный своим участием в Майдане врач Всеволод Стеблюк.
"Это может открыть "ящик Пандоры" и привести к потере независимости страны. Это может спровоцировать волнения, которые могут быть использованы нашими врагами", – цитирует издание "Политнавигатор" эксперта.
Как я и полагал, если Зеленский не нагнет националистов, то они нагнут Зеленского: ему дали 10 дней на отказ от отвода войск и «формулы Штайнмайера». Иначе - переход к активному сопротивлению. В ЕС долго закрывали глаза на ультра на Украине. А они теперь диктуют повестку дня.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 15, 2019
"У нас очень сильные сепаратистские движения на Закарпатье. Патриотически настроенные граждане рассказывают, что просто чувствуется, что есть внешнее влияние, которое подогревает этот сепаратизм. Уже был заброшен пробный шар со стороны Румынии", – рассказал Всеволод Стеблюк о своих опасениях.
"Необдуманное принятие этого закона, протаскивание его через Верховную раду приведет к вспышке уже настоящей гражданской войны, к потере независимости", – заключил врач. Таким образом, по его словам, стремление Владимира Зеленского к миру может стоить ему должности президента, а саму Украину и вовсе ставит на грань выживания. О том, какие механизмы приведут к столь пугающему исходу, эксперт предпочел не рассказывать.
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