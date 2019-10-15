Неожиданное решение Зеленского по Крыму добило украинцев

Информационное давление на президента Украины Владимира Зеленского нарастает. Еще не успела остыть тема Донбасса и пресловутой "формулы Штайнмайера", как против главы государства стали использовать фактор Крыма. Критики возмущены: дескать, президент принял решение возобновить торговлю с полуостровом.

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