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Политика

Неожиданное решение Зеленского по Крыму добило украинцев

Владимир Зеленский и Крым. Фото: Global Look Press
Информационное давление на президента Украины Владимира Зеленского нарастает. Еще не успела остыть тема Донбасса и пресловутой "формулы Штайнмайера", как против главы государства стали использовать фактор Крыма. Критики возмущены: дескать, президент принял решение возобновить торговлю с полуостровом.  
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Владимиру Зеленскому припомнили недавний указ о перемещении товаров через линию разграничения в Донбассе. Фактически речь идет о возобновлении торговли с мятежным регионом.  

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Следующим после Донбасса будет Крым, Киев может издать аналогичный указ, считает бывший спецпредставитель президента Украины на полуострове Борис Бабин. По его мнению, есть "нехорошие звоночки", что Зеленский решил восстановить торговлю с регионом.      

Логично предположить, считает Бабин, что после восстановления торговли с одной "оккупированной" территорией, новая украинская власть сделает то же в отношении другой. 

"С точки зрения экономики и права, между оккупированным Крымом и Донбассом разница невелика – и та, и другая территория неподконтрольны", – сказал политик в эфире Ютуб-канала издания "Апостроф".    

После пятилетия провокаций и напряженности на границе с Крымом в Киеве, похоже, решили восстанавливать связи с бывшей территорией. Для начала пообещали запустить пассажирские перевозки до границы с полуостровом.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подчеркнул: о прямых рейсах в Крым речи пока не идет. Но в Киеве могут еще сто раз передумать. Восстанавливать разрушенные пятилеткой Петра Порошенко связи все равно придется.

К тому же, полагают эксперты, Владимир Зеленский с потерей Крыма смирился. Но сказать об этом вслух украинский лидер не может: инстинкт самосохранения дает о себе знать. 

Автор: 15 октября 2019, 06:30

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