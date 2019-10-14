"Позор!": разъяренная толпа атаковала затравленного Зеленского

На Украине кипят нешуточные страсти. Подписание Киевом
"формулы Штайнмайера" спровоцировало массовые акции протеста по всей
стране. Последняя прошла в центре украинской столицы, в парке имени Шевченко.
Собравшиеся националисты и бывшие участники так называемой антитеррористической операции в Донбассе обвинили Зеленского в предательстве национальных интересов. Дескать, украинский лидер согласился подписать "формулу" и тем самым "встал на путь капитуляции" перед Россией.
В вину президенту радикалы ставят приказ об отводе войск от линии фронта в Донбассе. Разведение сил является одним из условий политического урегулирования в регионе. Отведение сил должно было произойти на прошлой неделе, но радикалы его сорвали, отказавшись покидать позиции.
Несмотря на то, что разведения сил не произошло, протестующие не на шутку возбудились. Отвод войск с линии фронта собравшиеся на митинг националисты и участники "АТО" назвали шагом к разрушению Украины.
"Толпа поддержала выступающего криками "Позор!" и "Смерть Зеленскому!" – сообщает портал "ПолитНавигатор".
На фоне протестов и неспособности Зеленского совладать с осмелевшими радикалами рейтинг президента начал падать. За последние полтора месяца число его сторонников снизилось на 10%, сказал в эфире телеканала "112 Украина" политолог Михаил Погребинский.
"Если так пойдет дальше, весной мы будем иметь обычного украинского президента, которому доверяют 25-30% людей", – констатировал эксперт.
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