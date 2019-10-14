Зеленский признал потерю Крыма частью лечения для Украины

Владимир Зеленский назвал потерю страной Крыма, а также начало вооруженного противостояния в Донбассе частью лечения для Украины. Политик заметил, что после такого страна могла вовсе перестать существовать.

В День защитника, который празднуется на Украине 14 октября, президент Незалежной посетил подконтрольную Киеву территорию Донбасса. Владимир Зеленский поздравил военнослужащих и поделился своим видением произошедшего со страной в 2014 году.

"Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны в Донбассе – это все было шоковой терапией", – цитирует ТАСС Владимира Зеленского. Отметим, под шоковой терапией понимаются либо комплекс радикальных экономических реформ, либо психиатрическое лечение. И последний вариант больше похож на истину, если учесть состояние революционного возбуждения, которым в те годы были охвачены простые украинцы.

Подтвердили определение шоковой терапии как попытки лечения Украины и дальнейшие слова украинского лидера. "Такие потрясения являются определяющими, моментами истины, когда у народа есть два пути – навсегда исчезнуть или родиться второй раз, несмотря ни на что, на зло врагам, подняться на ноги, стряхнуть пыль, усмехнуться и сказать: "Не дождетесь", – уверен Владимир Зеленский.

"Шоковая терапия назвала войну шоковой терапией" — Vetus miles Ruscianorum���� (@GlennARathn) October 14, 2019

Президент Украины добавил, что по его мнению, страна все же выбрала второй путь. Также он обратился к самим военнослужащим, напомнив им об их долге подавлять всех, кто хотел бы отстоять свои интересы перед постомайданной властью. "Если кто-то не согласен и хочет поспорить, то ему придется иметь дело с вами – нашими защитниками, защитниками с большой буквы", – пригрозил Владимир Зеленский.

Отметим, пока не ясно, пошла ли на пользу Украине шоковая терапия, в результате которой Крым воссоединился с Россией, а в Донбассе подконтрольные Киеву силовики начали военную операцию против местных жителей. Однако уже сейчас можно заметить, что случившееся позволило крымчанам вернуться на Родину. И вопроса о том, что результаты референдума могут быть пересмотрены, даже не поднимается.

"Что касается вынесения вопроса о Крыме в любом формате, будь то "нормандский" или еще какой-то, то об этом не может быть и речи. Этот вопрос был закрыт в свое время, и причины этого хорошо известны, какие-либо иные обсуждения в каких-либо форматах невозможны", – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

