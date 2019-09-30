Зеленскому начали угрожать после важного заявления о Крыме

Сторонники Петра Порошенко хотят помешать президенту Владимиру Зеленскому наладить отношения с Россией. Главе государства пригрозили последствиями, если он восстановит автобусное сообщение с Крымом.



О возможном запуске автобусов между Украиной и ее бывшей территорией заявил новый министр инфраструктуры Незалежной Владислав Криклий. И тут же навлек на себя гнев сторонников экс-президента Петра Порошенко.



Громче всех о грядущем "предательстве" со стороны Зеленского стала кричать депутат Верховной рады от партии Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. По ее словам, если речь идет о помощи людям в пересечении пунктов контроля, это правильно.

"Если же власть решится пустить маршрутки или что-то другое в оккупированный Крым, – это легитимизация оккупации, и эти шаги не будут иметь ничего общего с гуманитарной политикой", – написала парламентарий на своей странице в "Фейсбук".

Геращенко обвинила Зеленского и его окружение в стремлении "подыграть врагу" и "узаконить аннексию". Так просто скандальная инициатива президенту с рук не сойдет: в "Европейской солидарности" пригрозили обратиться в правительство и помешать возобновлению автобусного сообщения.

Происходящее Геращенко назвала недоразумением. "Для власти важно научиться точно и внятно артикулировать свои инициативы, в один голос", – сказала парламентарий.

Владимир Зеленский попал в сложную ситуацию: с одной стороны, украинцы ждут от него улучшения отношений с Россией. С другой стороны, часть элиты угрожает президенту, если тот пойдет на договоренности с Россией. По мнению некоторых политиков, уступки Москве будут означать капитуляцию Киева и приведут к потере суверенитета.

При этом наблюдатели полагают, что Зеленский признал Крым российским, но боится говорить об этом вслух. На публике глава государства предпочитает повторять риторику своего предшественника: обвинять Россию в "оккупации" украинских территорий и рассказывать о неминуемом возвращении Крыма и Донбасса.