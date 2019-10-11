Обнаглевший Зеленский сделал заявление о захвате Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает отбиваться от обвинений в том, что он собирается объявить капитуляцию и предать национальные интересы страны. Чтобы окончательно развеять все сомнения, политик в очередной раз сделал заявление о захвате Крыма.

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