Жириновский поставил на место мечтающих о Курилах японцев
"Там, где висит русский флаг, он будет всегда висеть", – заявил парламентарий. По его словам, хамство и наглость со стороны Токио недопустимы.
Жириновский напомнил о проигрыше Японии во Второй мировой войне. "С какой стати они будут диктовать условия нам, России, когда они не хотят заключать мирный договор!" – возмутился законодатель.
Лидер фракции ЛДПР подчеркнул, что Япония, по сути, до сих пор является оккупированной страной, поскольку на ее территории находятся военные базы США. Прежде чем заключать мирный договор с Россией, уверен парламентарий, Токио следовало бы убрать иностранные войска со своей земли.
"Тогда давайте проведем совместные учения. Посмотрим, чего стоят японский Военно-морской флот, русский флот. Может, десант сбросим на один из островов – пусть они посмотрят, как наши ребята удачно приземляются на японскую землю", – предложил Жириновский.
Позицию главы либерал-демократов поддержали в КПРФ. Первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что вне зависимости от нахождения американских войск на японской территории Москва не собирается вести переговоры о принадлежности Курильских островов.
Напомним, что вопрос Курил остается камнем преткновения в отношениях России и Японии. Токио настаивает на передаче южных островов как условии заключения мирного договора. Москва на территориальные уступки идти отказывается.
Очередной раунд переговоров пройдет 22 января в Москве. Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Страны восходящего солнца Синдзо Абэ.
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