Жириновский поставил на место мечтающих о Курилах японцев

Курильские острова всегда будут частью России, и Москва не намерена торговаться по этому вопросу. С таким заявлением на пленарном заседании Госдумы выступил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Глава либерал-демократов предостерег Японию от того, чтобы диктовать условия нашей стране.



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