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Синдзо Абэ

премьер-министр Японии
Синдзо Абэ
  • Дата рождения: 21 сентября 1954
  • Место рождения: Нагато
  • Знак зодиака: Дева
  • Жена/Муж: Акиэ Абэ

Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в Нагато. Он происходит из известной в политическом мире семьи: дед Абэ по материнской линии занимал пост премьер-министра Японии, отец был министром иностранных дел. Сам Абэ стал самым молодым главой правительства за всю историю страны – он занят этот пост в 52 года.

В 1977 году Синдзо Абэ окончил престижный университет Сэйкэй, где изучал политологию на юридическом факультете. Затем переехал в США, с 1978 по 1979 год учился в Университете Южной Калифорнии. После возвращения работал в сталелитейной компании "Кобэ Стил".

В 1982 году Абэ начал политическую карьеру, став секретарем министра иностранных дел. Вступил в Либерально-демократическую партию Японии, которую позже возглавил. Осенью 2006 года Синдзо Абэ сменил Дзюнъитиро Коидзуми на посту председателя партии, а затем был утвержден парламентом в должности премьер-министра.

В первой половине 2007 года популярность кабинета Абэ резко упала, особенно после того как министр сельского хозяйства Тосикацу Мацуока совершил самоубийство в разгар финансового скандала, а его преемник также оказался уличен в коррупции и был вынужден покинуть пост. 12 сентября 2007 года Абэ объявил о своей отставке, сославшись на состояние здоровья.

В конце 2012 года в разгар очередного политического кризиса Синдзо Абэ был повторно утвержден в должности премьер-министра Японии. Он стал первым премьер-министром с 1948 года, вернувшимся на этот пост после перерыва.

В декабре 2016 года в преддверии визита президента России Владимира Путина в Японию Абэ заявил о готовности положить конец территориальному спору с Москвой.

Зеленский пришел в восторг от антироссийской выходки Японии

Зеленский пришел в восторг от антироссийской выходки Японии
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ обсудил антироссийские санкции, которые Токио не стало отменять. Он поблагодарил японских коллег за подобный подход. После того, как кресло президента Украины занял Петр Порошенко, обсуждение международных вопросов на высшем уровне с участием Киева стало сводиться по большей части к двум пунктам.

Синдзо Абэ отказался от борьбы за Курильские острова

Синдзо Абэ отказался от борьбы за Курильские острова
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ удивил неожиданным заявлением, связанным с претензиями его страны на часть Курильских островов.

Провокация Синдзо Абэ из-за Курильских островов провалилась

Провокация Синдзо Абэ из-за Курильских островов провалилась
Последнее заявление Абэ по южным Курилам – внутриполитическая риторика. Такое мнение выразил изданию "Дни.ру"  глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, комментируя заявление японского премьер-министра Синдзо Абэ о том, что суверенитет Японии распространяется на южные Курильские острова. "Заявление Синдзо Абэ о том, что суверенитет Японии распространяется на северные территории, то есть на южные Курильские острова, - сделано для "внутриполитического потребления".

Сделает ли Синдзо Абэ харакири после встречи с Путиным

Сделает ли Синдзо Абэ харакири после встречи с Путиным
Как и следовало ожидать, 25-я по счету встреча Синдзо Абэ и Владимира Путина не привела к значимому прорыву в решении проблемы Курильских островов. Очевидно, что трехчасовые переговоры были тяжелыми, но стороны ограничились лишь дипломатическими заявлениями предстоящей кропотливой работе по поиску взаимовыгодных решений. Перед визитом в Москву японский премьер фактически сам себя лишил хоть какой-то надежды на возвращение Курил.

Абэ попросил Путина подраться с главой Монголии

Абэ попросил Путина подраться с главой Монголии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обратился с неожиданным предложением к Владимиру Путину во время экономического форума во Владивостоке. Он пригласил российского лидера поучаствовать в поединке по дзюдо с президентом Монголии. "У президента России Владимира Путина есть черный пояс по дзюдо.

Взволнованный Абэ ждет откровенной беседы с Путиным

Взволнованный Абэ ждет откровенной беседы с Путиным
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ждет откровенной беседы с президентом России Владимиром Путиным, на которой могут быть подняты волнующие его вопросы. Одной из самых актуальных тем переговоров считается возможность влияния на Северную Корею. Синдзо Абэ на заседании одной из парламентских комиссий рассказал о запланированном на конец апреля визите в Россию.

Синдзо Абэ ответит на поездку Обамы в Хиросиму

Синдзо Абэ ответит на поездку Обамы в Хиросиму
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил посетить Перл-Харбор, чтобы почтить память погибших американцев. Он отметил, что поездка станет важным шагом, означающим примирение Токио и Вашингтона. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время двухдневного визита на Гавайи почтит память погибших американцев от японской атаки на Перл-Харбор, сообщают японские СМИ.

Путин разулся и вышел на татами с Абэ (видео)

Путин разулся и вышел на татами с Абэ
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после пресс-конференции посетили токийский центр дзюдо "Кодокан". В нем представители двух стран вышли на татами для просмотра показательных выступлений. Российский лидер и японский премьер разулись, прошли на татами и сели на стоящие на нем стулья.

Путин рассказал о горячей "Восточной красавице"

Путин рассказал о горячей "Восточной красавице"
Президент России Владимир Путин подвел итог переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Глава государства рассказал, что он "сумел прикоснуться" к горячему сакэ. Также он договорился с Токио о ведении совместного хозяйства на территории Курильских островов. По мнению Синдзо Абэ, режим совместной деятельности создаст благоприятные условия для дальнейшего решения территориального конфликта.

Японцы готовят Путину царский прием

Японцы готовят Путину царский прием
Помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков рассказал о визите главы государства в Японию и его встречу с премьер-министром страны Синдзо Абэ. Между тем страна восходящего Солнца намерена оказать Владимиру Путину грандиозный прием. Ушаков отметил, что Москва хочет окончательно нормализовать отношения с Токио.

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