Синдзо Абэ премьер-министр Японии

Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в Нагато. Он происходит из известной в политическом мире семьи: дед Абэ по материнской линии занимал пост премьер-министра Японии, отец был министром иностранных дел. Сам Абэ стал самым молодым главой правительства за всю историю страны – он занят этот пост в 52 года.
В 1977 году Синдзо Абэ окончил престижный университет Сэйкэй, где изучал политологию на юридическом факультете. Затем переехал в США, с 1978 по 1979 год учился в Университете Южной Калифорнии. После возвращения работал в сталелитейной компании "Кобэ Стил".
В 1982 году Абэ начал политическую карьеру, став секретарем министра иностранных дел. Вступил в Либерально-демократическую партию Японии, которую позже возглавил. Осенью 2006 года Синдзо Абэ сменил Дзюнъитиро Коидзуми на посту председателя партии, а затем был утвержден парламентом в должности премьер-министра.
В первой половине 2007 года популярность кабинета Абэ резко упала, особенно после того как министр сельского хозяйства Тосикацу Мацуока совершил самоубийство в разгар финансового скандала, а его преемник также оказался уличен в коррупции и был вынужден покинуть пост. 12 сентября 2007 года Абэ объявил о своей отставке, сославшись на состояние здоровья.
В конце 2012 года в разгар очередного политического кризиса Синдзо Абэ был повторно утвержден в должности премьер-министра Японии. Он стал первым премьер-министром с 1948 года, вернувшимся на этот пост после перерыва.
В декабре 2016 года в преддверии визита президента России Владимира Путина в Японию Абэ заявил о готовности положить конец территориальному спору с Москвой.
Президент Украины поблагодарил Синдзо Абэ за материальную помощь
Спорные территории в этот архипелаг не входят, уверен он
Свое заявление премьер-министр Японии сделал явно для "внутреннего потребления"
Когда Россия и Япония подпишут мирный договор
Премьер-министр Японии пригласил президента России выступить в поединке по дзюдо
Причиной для беспокойства японского премьер-министра послужила активность КНДР
Премьер-министр Японии почтит память погибших американцев
Они посмотрели показательные поединки в центре дзюдо
Глава государства попробовал в Японии сакэ