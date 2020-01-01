Синдзо Абэ премьер-министр Японии

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
19:38
А как же Меладзе? Брежнева уехала из России в компании мужчины в платье
19:08
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
19:04
"Вам без одежды больше идет": Рева показал обнаженный снимок с женой
18:41
Когда врачи бессильны: тяжелобольная Заворотнюк ежедневно общается с батюшкой
18:12
Вдова Абдулова сделала заявление после слухов о новом романе
17:54
Звезда сериала "Склифосовский" назвала свой брак просроченным продуктом
17:39
Загитова заговорила о возвращении на лед
17:33
"Наташа, не разрешай": Королеву предостерегли от женитьбы сына на жадной стриптизерше
17:28
В Косино-Ухтомском по программе "Мой район" построят школу с дошкольным отделением
17:27
Экономике Белоруссии предрекли скорый крах: Результат политики Лукашенко
17:19
В Бескудникове благоустроят территории двух школ в рамках программы "Мой район"
17:06
Историю оплеванной и затравленной Меган Маркл отказались показать в "Короне"
16:53
По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем
16:14
Родственники отказались хоронить Лядову рядом с Началовой
16:11
"А денег нет": страдающий от страшного недуга Зайцев погряз в долгах
15:59
"После тридцати – хана": Тодоренко пожаловалась на здоровье
15:53
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
15:43
Близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку
15:37
Собянин рассказал о самых популярных сервисах московского метро для пассажиров
15:35
Всех российских журналистов внесут в единый реестр с идентификацией личности
15:31
Питание и фитнес: делаем тело к пляжному сезону
15:30
"Противно смотреть": связавшегося с Манукяном Киркорова просят угомониться
15:07
В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского
15:06
"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
15:05
"Бог не дал": бездетная супруга звезды "Дальнобойщиков" сделала заявление об ЭКО
14:53
Получившую инвалидность звезду "Убойной силы" обобрал родной сын
14:51
В Ивановской области украли гараж весом в три тонны
14:44
При пожаре на Кубани погибла мать с детьми
14:29
"Как комарик": коротышка Кузьмин потерялся на фоне раздобревшей Пугачевой
14:14
В Химках поймали рысь
14:13
Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь
14:12
"В шоке и недоумении": вечер памяти Ланового оскорбил артистов
14:12
Роскомнадзор ограничил работу Twitter для защиты россиян
13:56
В Москве открыли уникалный музей
13:52
"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы
13:48
Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова
13:40
На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
13:32
Школу в Пензенской области спасли от теракта
13:29
Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц
13:24
"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков
13:20
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти
13:19
Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки
13:17
Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского
13:04
"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским
13:03
"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну
12:53
Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах
12:38
Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены
12:32
Возле ТЦ в Перми прорвало теплотрассу
12:21
Делить нечего и некому: имущество Лядовой прибрали к рукам чужие люди
12:19
Хуже Ефремова: Погубивший людей брат Смольянинова мечтает вырваться из тюрьмы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha
Синдзо Абэ

Синдзо Абэ премьер-министр Японии

  • Дата рождения: 21 сентября 1954
  • Место рождения: Нагато
  • Знак зодиака: Дева
  • Жена/Муж: Акиэ Абэ

Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в Нагато. Он происходит из известной в политическом мире семьи: дед Абэ по материнской линии занимал пост премьер-министра Японии, отец был министром иностранных дел. Сам Абэ стал самым молодым главой правительства за всю историю страны – он занят этот пост в 52 года.

В 1977 году Синдзо Абэ окончил престижный университет Сэйкэй, где изучал политологию на юридическом факультете. Затем переехал в США, с 1978 по 1979 год учился в Университете Южной Калифорнии. После возвращения работал в сталелитейной компании "Кобэ Стил".

В 1982 году Абэ начал политическую карьеру, став секретарем министра иностранных дел. Вступил в Либерально-демократическую партию Японии, которую позже возглавил. Осенью 2006 года Синдзо Абэ сменил Дзюнъитиро Коидзуми на посту председателя партии, а затем был утвержден парламентом в должности премьер-министра.

В первой половине 2007 года популярность кабинета Абэ резко упала, особенно после того как министр сельского хозяйства Тосикацу Мацуока совершил самоубийство в разгар финансового скандала, а его преемник также оказался уличен в коррупции и был вынужден покинуть пост. 12 сентября 2007 года Абэ объявил о своей отставке, сославшись на состояние здоровья.

В конце 2012 года в разгар очередного политического кризиса Синдзо Абэ был повторно утвержден в должности премьер-министра Японии. Он стал первым премьер-министром с 1948 года, вернувшимся на этот пост после перерыва.

В декабре 2016 года в преддверии визита президента России Владимира Путина в Японию Абэ заявил о готовности положить конец территориальному спору с Москвой.

поделиться

Зеленский пришел в восторг от антироссийской выходки Японии

Президент Украины поблагодарил Синдзо Абэ за материальную помощь

Синдзо Абэ отказался от борьбы за Курильские острова

Спорные территории в этот архипелаг не входят, уверен он

Провокация Синдзо Абэ из-за Курильских островов провалилась

Свое заявление премьер-министр Японии сделал явно для "внутреннего потребления"

Сделает ли Синдзо Абэ харакири после встречи с Путиным

Когда Россия и Япония подпишут мирный договор

Абэ попросил Путина подраться с главой Монголии

Премьер-министр Японии пригласил президента России выступить в поединке по дзюдо

Взволнованный Абэ ждет откровенной беседы с Путиным

Причиной для беспокойства японского премьер-министра послужила активность КНДР

Синдзо Абэ ответит на поездку Обамы в Хиросиму

Премьер-министр Японии почтит память погибших американцев

Путин разулся и вышел на татами с Абэ (видео)

Они посмотрели показательные поединки в центре дзюдо

Путин рассказал о горячей "Восточной красавице"

Глава государства попробовал в Японии сакэ

Японцы готовят Путину царский прием

Главу российского государства готовятся принимать как "никого ранее"

загрузить ещё

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+