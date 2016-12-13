Синдзо Абэ премьер-министр Японии

Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в Нагато. Он происходит из известной в политическом мире семьи: дед Абэ по материнской линии занимал пост премьер-министра Японии, отец был министром иностранных дел. Сам Абэ стал самым молодым главой правительства за всю историю страны – он занят этот пост в 52 года.

В 1977 году Синдзо Абэ окончил престижный университет Сэйкэй, где изучал политологию на юридическом факультете. Затем переехал в США, с 1978 по 1979 год учился в Университете Южной Калифорнии. После возвращения работал в сталелитейной компании "Кобэ Стил".

В 1982 году Абэ начал политическую карьеру, став секретарем министра иностранных дел. Вступил в Либерально-демократическую партию Японии, которую позже возглавил. Осенью 2006 года Синдзо Абэ сменил Дзюнъитиро Коидзуми на посту председателя партии, а затем был утвержден парламентом в должности премьер-министра.

В первой половине 2007 года популярность кабинета Абэ резко упала, особенно после того как министр сельского хозяйства Тосикацу Мацуока совершил самоубийство в разгар финансового скандала, а его преемник также оказался уличен в коррупции и был вынужден покинуть пост. 12 сентября 2007 года Абэ объявил о своей отставке, сославшись на состояние здоровья.

В конце 2012 года в разгар очередного политического кризиса Синдзо Абэ был повторно утвержден в должности премьер-министра Японии. Он стал первым премьер-министром с 1948 года, вернувшимся на этот пост после перерыва.

В декабре 2016 года в преддверии визита президента России Владимира Путина в Японию Абэ заявил о готовности положить конец территориальному спору с Москвой.