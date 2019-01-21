Почему Путин не отдаст Курилы Японии

Менее суток остается до начала визита в Москву премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он летит в Россию для продолжения тяжелых переговоров по мирному договору и Курилам. Сделав за последнее время несколько некорректных заявлений, Абэ осложнил поиски компромисса между Москвой и Токио.

Курильские острова остаются камнем преткновения между Россией и Японией со времен окончания Второй мировой войны. По ее результатам мироустройство стало другим – изменились границы и сферы влияния. Державы, одержавшие победу над фашизмом, ожидаемо получили за свои потери и страдания территориальные и, можно сказать, моральные компенсации.

Среди прочих, для СССР таковыми стали Курильские острова, принадлежность которых Москве, после подписания акта о капитуляции, Япония, впрочем, и не оспаривала. Претензии начались позже, в момент подписания советско-японской декларации 1956 года о восстановлении дипломатических отношений. В этом документе, помимо прочего, был закреплен такой тезис: СССР, идя навстречу пожеланиям Японии, соглашается на передачу двух островов из четырех, но только после подписания мирного договора.

С другой стороны, мирный договор может быть подписан только после того, как Токио откажется от территориальных претензий к Москве, то есть признает, что спорные острова сегодня – неотъемлемая часть России. Япония сейчас с этим категорически не согласна и продолжает жестко и не совсем корректно отстаивать свою позицию даже после того, как в прошлом году Владимир Путин обнадежил Токио и заявил о возможности переговоров на тему принадлежности островов.

"При обсуждении мирного договора стороны будут искать такую формулировку, которая устроит всех", – сказал президент. Видимо, японским политикам показалась, что Россия уже фактически рассталась с частью своей территории и осталось дело за малым – сесть в Кремле и подписать мирный договор.





И японский премьер, и его окружение за последние несколько недель сделали несколько неосторожных заявлений. Синдзо Абэ поклялся на могиле своих предков, что решит все проблемы с Россией, затем японские власти согласились на два острова (Шикотан и Хабомаи), упомянутых в декларации 1956 года. Наконец, верхом наглости стало заявление Абэ о том, что россияне, проживающие на Курилах после смены их юридического статуса, могут спокойно оставаться там.

Все это выглядело достаточно странно на фоне того, что Москва не делала никаких заявлений, которые в Токио могли воспринять как капитуляцию. Масла в огонь подлили американцы: в Вашингтоне пообещали не размещать свои военные базы на островах, которые Россия якобы уже готова передать Японии.





Со Смоленской площади и из Кремля пришлось даже несколько раз одернуть упрямых японцев и наглых американцев, напомнив им, что никаких конкретных вариантов мирного договора между Россией и Японией сейчас вообще не существует. Рассуждения без конкретных предложений, имеющие лишь вероятностный характер, вряд ли уместны; они не способствуют успеху переговоров, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

А министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил Токио позицию России относительно Курильских островов. Сначала Япония должна признать итоги Великой Отечественной войны, в том числе, спорный пункт о суверенитете России над Курилами и только после этого можно начинать разговор о заключении мирного договора и статусе островов.





В России весьма болезненно отреагировали на слухи о возможной передаче Курил Японии. Во всех крупных городах, включая две столицы, прошли митинг и пикеты против сдачи островов. "Курилы – наши!", "Курилы – это территория России", "Курилы не сдадим!" – с такими лозунгами вышли пикетчики на улицы и потребовали решать вопросы территориальной целостности России не кулуарно, а через референдум.

Очевидно, что при наличии таких настроений и в Японии, и в России говорить о сдаче Курил не приходится. Россия доказала, что своими территориями не торгует, а напротив, в ее состав возвращаются, как в родную гавань, отрезанные недалекими политиками-головотяпами земли. История с Крымом это наглядно показала, а значит, не стоит строить иллюзий относительно завтрашних переговоров Путина и Абэ. Максимум чего можно ожидать от встречи политических лидеров – протокольных улыбок и рукопожатий.



