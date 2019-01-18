Собчак в Киеве доставили запретное наслаждение
Стало ясно, как попала на территорию Украины внесенная в черный список сайта "Миротворец" светская львица. Помощник председателя украинской Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что его ведомство не имело оснований не впускать в страну Ксению Собчак.
"В отношении этой гражданки не было никаких поручений от других правоохранительных органов. Оснований для непропуска ее не было", – заявил украинский чиновник. Слободян отметил, что данных о посещении Крыма российской журналисткой после того, как на Украине был принят закон о признании полуострова "оккупированной территорией", нет, передает Ura.ru.
Тем временем Ксения Собчак шутит над уничтожением в России санкционных продуктов. Видео появилось в Instagram светской львицы. Собчак наслаждается ассортиментом фруктов в торгово-развлекательном центре в районе Бессарабской площади.
"Пришла в Mandarin plaza. Куплю хоть яблочек местных. Не для Росгвардии", – шутит Ксения Собчак.
Напомним, что Собчак неожиданно появилась в Киеве 16 января. Говоря о цели своей поездки, телеведущая заявила: у ее визита нет никакого политического подтекста, она просто приехала к друзьям. При этом имя Собчак внесено в базу данных украинского сайта "Миротворец" – за то, что она "нарушала законы Украины" во время поездки в Крым в 2014 году.
Телеведущей сделали предложение
Актер извивался на барной стойке
Сообщалось, что Никита снял обручальное кольцо
Футболисту не нужны собственные дети