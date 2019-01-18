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Политика

Собчак в Киеве доставили запретное наслаждение

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Ксения Собчак, уехавшая на днях на Украину, решила запастись санкционными продуктами. Экс-кандидат в президенты восхищается киевскими торговыми центрами: по ее словам, там можно купить товары, за ввозом которых в Россию следит Росгвардия.
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Стало ясно, как попала на территорию Украины внесенная в черный список сайта "Миротворец" светская львица. Помощник председателя украинской Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что его ведомство не имело оснований не впускать в страну Ксению Собчак.

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"В отношении этой гражданки не было никаких поручений от других правоохранительных органов. Оснований для непропуска ее не было", – заявил украинский чиновник. Слободян отметил, что данных о посещении Крыма российской журналисткой после того, как на Украине был принят закон о признании полуострова "оккупированной территорией", нет, передает Ura.ru.

Тем временем Ксения Собчак шутит над уничтожением в России санкционных продуктов. Видео появилось в Instagram светской львицы. Собчак наслаждается ассортиментом фруктов в торгово-развлекательном центре в районе Бессарабской площади.

"Пришла в Mandarin plaza. Куплю хоть яблочек местных. Не для Росгвардии", – шутит Ксения Собчак.

Напомним, что Собчак неожиданно появилась в Киеве 16 января. Говоря о цели своей поездки, телеведущая заявила: у ее визита нет никакого политического подтекста, она просто приехала к друзьям. При этом имя Собчак внесено в базу данных украинского сайта "Миротворец" – за то, что она "нарушала законы Украины" во время поездки в Крым в 2014 году.

Автор: Андрей Евлампиев18 января 2019, 09:59
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