Собчак в Киеве доставили запретное наслаждение

Ксения Собчак, уехавшая на днях на Украину, решила запастись санкционными продуктами. Экс-кандидат в президенты восхищается киевскими торговыми центрами: по ее словам, там можно купить товары, за ввозом которых в Россию следит Росгвардия.

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