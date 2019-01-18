Облаченная в желто-голубое Собчак просит убежища у Порошенко

Недавно теледива Ксения Собчак появилась в Киеве. Хоть "блондинка в шоколаде" и заявляет, что ее визит неполитический, тот факт, что ей вообще удалось въехать на Украину, наталкивает на размышления.

Дело в том, что Собчак уже давно значится в списках сайта "Миротворец". Ресурс обнародует данные о лицах, которым запрещено приезжать в Незалежную. В базу нежелательных персон Ксения попала после посещения Крыма в 2014 году. Утверждается, что теледива "оправдывала оккупацию" полуострова.

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, блондинка гуляла по Крещатику не просто так, а по приглашению. Разрешение на въезд ей выписал украинский президент.

"Оказывается, жовто-блакитный купальник Ксюша надевала не просто так на Мальдивах. Она, вероятно, уже тогда сформировала свой план поездки в Киев. Наверное, украинские политики с ног сбились. Еще бы, бывший кандидат в президенты России пожаловал. Мне кажется, что Порошенко все же прервет свои гастроли с томосом по Украине и проведет переговоры с Собчак, несмотря на все уверения его пресс-службы в обратном. Ну что вы, ведь такая величина, такая политическая глыба из России пожаловала. Да и Юля Тимошенко, думаю, не растеряется – надо же ей как-то очки набирать к 31 марта", – заметил общественник.

Также Манукян обратился к представителям "Миротворца", которые в сложившейся ситуации выглядят, мягко говоря, глупо. Эксперт отметил, как по-дурацки ресурс будет смотреться после того, как, к примеру, облаченная в желто-голубое Ксения Собчак попросит у Порошенко политического убежища, и ей не откажут.

"Кстати, Собчак обмолвилась, что приехала к подруге. Быть может, этой таинственной подругой является как раз Тимошенко? А что Зеленский? Не отстает от коллег? Говорят, Ксюша интервью у него хочет взять. Попутного ей ветра. А вот "Миротворцу" незачет. "Агента Кремля" недоглядели. Зачем, спрашивается, они ее в свой список вносили, чтобы сейчас так опозориться? Украинский цирк как-то без помпы встретил заезжую клоунессу. Старайтесь, ребята, лучше. Может, Ксюша политического убежища у них попросит? Было бы пикантно", – отметил Вадим.