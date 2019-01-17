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Общество

Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Собчак

Петр Порошенко и Ксения Собчак. Фото: Дни.ру
Президент Украины Петр Порошенко мог бы помочь в трудоустройстве телеведущей и светской львицы Ксении Собчак. По мнению депутата Бориса Чернышова, главной блондинке страны вполне по силам трудиться на кондитерской фабрике.  
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Чернышов напомнил про имидж Собчак "блондинка в шоколаде". А раз так, уверен политик, то она может остаться в Киеве и пойти на фабрику Roshen президента Украины Петра Порошенко. "Заниматься там кондитерскими изделиями и производством шоколада", – заявил депутат. 

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Решение Собчак отправиться на Украину в нынешнее непростое время парламентарий подверг критике. По его мнению, визиты в Киев – не самое лучшее, что может сделать российский общественный и политический деятель.

Ксения Собчак неожиданно приехала на Украину утром, 17 января. В посещении Киева нет политического подтекста, уверяет телеведущая. По ее словам, в украинской столице у нее живет подруга.  

Но рады теледиве не все жители Незалежной. После посещения Крыма в апреле 2014 года ее внесли в базу данных сайта "Миротворец". Собчак обвиняют в нарушении украинской государственной границы и оправдании "оккупации полуострова".

Пользователи Сети также не оценили "дружеские визиты" теледивы в Незалежную. Интернет-комментаторы принялись язвительно критиковать Собчак. Пользователь Twitter SergeyCh полагает, что она отправилась в Киев "покалякать, сальца пожрать и горилку дернуть" с президентом Украины Петром Порошенко 

Другие пользователи заметили, что она неправиьно написала название столицы Незалежной на украинском языке. "Ну, привет, kiев!" – оставила запись в своем Instagram Собчак. По-украински город пишется Київ.  

Высказались и те, кто не верит словам светской львицы об отсутствии политического подтекста. По мнению некоторых комментаторов, Собчак собралась встретиться с актером Владимиром Зеленским, который идет на выборы президента Украины.


Автор: Иван Поляков17 января 2019, 15:59
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Чем удивляла Собчак

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