Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Собчак

Президент Украины Петр Порошенко мог бы помочь в трудоустройстве телеведущей и светской львицы Ксении Собчак. По мнению депутата Бориса Чернышова, главной блондинке страны вполне по силам трудиться на кондитерской фабрике.



Чернышов напомнил про имидж Собчак "блондинка в шоколаде". А раз так, уверен политик, то она может остаться в Киеве и пойти на фабрику Roshen президента Украины Петра Порошенко. "Заниматься там кондитерскими изделиями и производством шоколада", – заявил депутат.

Решение Собчак отправиться на Украину в нынешнее непростое время парламентарий подверг критике. По его мнению, визиты в Киев – не самое лучшее, что может сделать российский общественный и политический деятель.

Ксения Собчак неожиданно приехала на Украину утром, 17 января. В посещении Киева нет политического подтекста, уверяет телеведущая. По ее словам, в украинской столице у нее живет подруга.

Но рады теледиве не все жители Незалежной. После посещения Крыма в апреле 2014 года ее внесли в базу данных сайта "Миротворец". Собчак обвиняют в нарушении украинской государственной границы и оправдании "оккупации полуострова".

Ксю наконец-то пришла туда, куда мы ее все всегда постоянно посылаем

*Собчак неожиданно приперлась в Киев. — Андрей Юрич ��⚽️���� (@Andrey_sawa) 17 января 2019 г.

Пользователи Сети также не оценили "дружеские визиты" теледивы в Незалежную. Интернет-комментаторы принялись язвительно критиковать Собчак. Пользователь Twitter SergeyCh полагает, что она отправилась в Киев "покалякать, сальца пожрать и горилку дернуть" с президентом Украины Петром Порошенко

Другие пользователи заметили, что она неправиьно написала название столицы Незалежной на украинском языке. "Ну, привет, kiев!" – оставила запись в своем Instagram Собчак. По-украински город пишется Київ.

Высказались и те, кто не верит словам светской львицы об отсутствии политического подтекста. По мнению некоторых комментаторов, Собчак собралась встретиться с актером Владимиром Зеленским, который идет на выборы президента Украины.