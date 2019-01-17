Сбежавшая на Украину Собчак возмутила поведением
Так, пользователь Twitter SergeyCh полагает, что теледива отправилась в Незалежную "с Петрухой (президент Украины Петр Порошенко. – Прим. ред.) покалякать, сальца пожрать и горилки дернуть". "Сонька Золотая ручка явилась" – написал в свою очередь Стас Самойлов.
О прибытии в столицу Незалежной Собчак сообщила на своей странице в Instagram. "Ну, привет, kiев!" – написала телеведущая.
Пользователи Сети упрекнули теледиву за неправильное написание названия города на украинском языке. По мнению комментатора с ником Виктор, такого слова нет ни в русском, ни в украинском языках.
Светская львица уверяет, что в ее посещении столицы Незалежной нет политического подтекста. По ее словам, она приехала к подруге. Собчак возмутилась поведением журналистов, которые принялись обрывать телефон. Она отметила, что на Украине у нее живут "гостеприимные и прекрасные друзья".
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Но рады теледиве не все жители Незалежной. Она внесена в базу данных скандального сайта "Миротворец". Авторы ресурса обвиняют ее в нарушении государственных границ Украины и "оправдании оккупации Крыма". На полуострове светская львица побывала в апреле 2014 года.
В марте прошлого года Ксения Собчак участвовала в выборах президента России. Теледива набрала около 1,5% голосов. В ходе избирательной кампании она заявляла о необходимости восстановления отношений с Украиной.
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