Собчак грязно выругалась и сделала признание о Порошенко
Совсем никакой политики – просто поездка к друзьям, убеждает всех Собчак. При этом теледива решилась на путешествие, хотя сайт "Миротворец" внес ее в черный список.
"Все *** (сошли с ума. – Прим. ред.) конечно на теме Украины. Приехала к подруге. Выставила сториз. Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе ,что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)?" – возмутилась журналистка.
Экс-кандидат в российские президенты рассказала, какие у нее в Киеве гостеприимные и прекрасные друзья. И никакой политики. Хотя к политике все же пришлось обратиться. Собчак написала, что за день пребывания в украинской столице выяснила: абсолютное большинство ее знакомых убеждены в победе Порошенко на выборах – "потому что у него все бабки".
Собчак была внесена в базу данных сайта "Миротворец" – за "сознательное нарушение государственных границ Украины". Телеведущая съездила в Крым в апреле 2014 года. Утверждается, что светская львица "оправдывала оккупацию" полуострова.
А 17 января, в разгар украинской президентской кампании, бывший кандидат на пост главы государства Ксения Собчак появилась в Киеве. Светская львица заявила о своем прибытии в соцсетях. О цели ее приезда не сообщалось – хотя теперь Собчак утверждает, что это всего лишь поездка к друзьям.
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