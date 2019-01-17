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Оскандалившаяся из-за измены Собчак сбежала на Украину

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак появилась в Киеве в разгар украинской президентской кампании. Телеведущая не испугалась того факта, что печально известный сайт "Миротворец" внес ее в свои списки.
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Светская львица заявила о своем прибытии в соцсетях. "Ну привет, Киев!" – подписала она видео с панорамой Европейской площади.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

О цели приезда Собчак ничего не известно. А название украинской столицы в публикации Собчак написано как "kieв" (на самом деле на украинском языке пишется "Київ").

Ксения Собчак внесена в базу данных сайта "Миротворец" – за "сознательное нарушение государственных границ Украины". Телеведущая съездила в Крым в апреле 2014 года. Утверждается, что светская львица "оправдывала оккупацию" полуострова.

"Миротворец" известен скандальными публикациями. Он обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет изменниками Родины.

В начале марта прошлого года во время президентской кампании Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым, который считает украинским. Этот запрос даже глава МИД Украины Павел Климкин назвал политической шизофренией.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сравнила намерение Ксении Собчак просить у Киева разрешение посетить Крым с историей, когда президент США Джордж Буш – младший во время заседания Совбеза ООН отпрашивался у Кондолизы Райс в туалет, напоминает РИА Новости.

Перед поездкой в Киев Собчак разместила в Instagram фотографию из отпуска на Мальдивских островах в желто-голубом купальнике. Ксения написала под ней, что даже отпуск имеет "политический оттенок". Пост собрал кучу восторженных комментариев украинских пользователей.

Автор: Андрей Евлампиев17 января 2019, 08:32
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