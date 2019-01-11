Глумление Собчак над церковью вызвало вопросы

Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала в своем микроблоге в "ЖЖ" последний пост телеведущей в Instagram, который она посвятила православию. Фото Ксении Собчак из бани напротив книг с христианской тематикой вызвало резонанс.

Миро отметила, что не принадлежит к людям, чьи чувства оскорбляются "малейшим дуновением ветра", ведь она и без того довольно часто подвергается критике за резкие высказывания в адрес знаменитостей. Впрочем, как и Собчак.

"Ксения запилила в Инстаграм фото, на котором демонстрирует голое плечо перед полкой с православной литературой (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – констатировала блогер. "Лично мои религиозные чувства Собчак не оскорбила", – подчеркнула она.

Миро призналась, что ей стало любопытно неоднозначное отношение телеведущей к православию. "Почему все ее религиозные выпады… направлены на православие?.. Ксения то в рясу православного священника облачится, то возле православного храма с бутылкой спляшет", – задалась вопросом Лена.

"Только православные ее смешат. Только их жесты, праздники и традиции удостаиваются глумливого пера Ксении", – заявила блогер. Отметим, что публикация Собчак вызвала негодование пользователей соцсетей. Многие посчитали снимок и подпись к нему издевательством над религиозными чувствами верующих.