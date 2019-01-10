После провала на выборах Собчак вновь лезет в политику
Ходят слухи, что в феврале Ксения Собчак забудет о светских тусовках и на некоторое время переедет в Санкт-Петербург. Знаменитость планирует реанимировать свою политическую карьеру.
С некоторых пор теледива активно собирает команду для участия в выборах. Амбициозная звезда позарилась на пост губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеграмм-канал "Только никому".
Отметим, что ранее самоуверенная Ксения баллотировалась на пост главы государства. Заявляя о своем выдвижении, блондинка поясняла, что считает участие в выборах лучшим законным способом выразить протест и что планирует стать своеобразной графой "против всех".
К слову, дерзким мечтам Ксении о президентском кресле не суждено было сбыться. По итогам голосования Ксения получила на выборах всего лишь 1,66 % голосов при 76,65 % у Владимира Путина.
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