Госдума ликвидирует законодательные завалы

Госдума практически разобрала законодательные завалы – наследство, доставшееся депутатам от прошлых созывов. Открывая осеннюю сессию нижней палаты парламента, ее спикер Вячеслав Володин обратил особое внимание на повышение качества законотворчества.

Председатель Думы отметил, что депутатам удалось практически полностью разобрать законодательные завалы. Осталось всего 55 законопроектов от прошлых созывов.

"У нас есть больше времени для того, чтобы проводить экспертизу, обсуждать законопроекты с участием экспертных кругов, институтов гражданского общества", – сказал Володин.

Говоря о повышении качества законотворчества, он предложил еще раз изучить вопрос процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении.

"Мы видим, что большинство вопросов и претензий к законам возникают в рамках процедуры второго чтения. Поэтому разговор на эту тему будет полезен и, возможно, улучшит качество принимаемых решений", – сказал глава Госдумы.





Обращаясь к депутатам, Володин напомнил, что Дума теперь будет работать по новому графику: пленарные заседания будут проходить три дня вместо двух. Это позволит оптимизировать график, позволяя комитетам больше времени уделять законотворчеству.

Конечно, для депутатов это дополнительная нагрузка, но эти изменения должны дать результат, будут способствовать повышению качества законопроектов.

Спикер сообщил, что на рассмотрении в Госдуме находится вдвое меньше законопроектов, чем два года назад. Всего – 1118, из них 406 – на стадии предварительного рассмотрения в комитетах.





Осенняя сессия Госдумы будет самой короткой, она завершится региональной неделей с 24 по 31 декабря. В графике работы депутатов произошли изменения: количество пленарных заседаний увеличивается с двух до трех – по вторникам, средам и четвергам. Проходить они будут с 10:00 до 14:00 без перерыва.

