Госдума повышает роль молодежи в законотворчестве

Госдума продолжит работу по повышению роли молодежи в законотворческом процессе. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил до конца текущего года провести Форум молодых законодателей. Об этом он заявил в ходе первого пленарного заседания осенней сессии 2018 года.



По словам спикера, Молодежная палата при Госдуме станет в ближайшее время более представительной, увеличившись в три раза. "В нее войдут представители парламентских партий, студенчества, молодые депутаты разных уровней. Нам необходимо продолжить эту работу", – сказал председатель нижней палаты.

Володин предложил провести до конца этого года Форум молодых законодателей. Спикер Госдумы попросил подключиться к организации мероприятия профильные комитеты нижней палаты.

Парламентарий отметил, что это хорошая возможность не только обратной связи, но и формирования институтов молодых законодателей. Это очень важно не только для Госдумы, но и для законодательной власти в России в целом, подчеркнул Володин.





Нижняя палата седьмого созыва активно занимается повышением роли молодежи в правотворческом процессе. В ноябре прошлого года состоялся Всероссийский молодежный форум Госдумы. В нем приняли участие свыше 400 человек со всей страны и из-за рубежа.

На форум съехались молодые депутаты, эксперты, ученые и активисты. Они обсудили такие актуальные темы, как доступное жилье, транспортные проекты, раздельный сбор мусора и многое другое, предложили собственные идеи для решения насущных проблем.

Молодежь привлекается к обсуждению актуальных вопросов также в рамках Парламентского собрания союза Белоруссии и России. В состав палаты входят по 18 человек с российской и белорусской стороны. Для отечественных парламентариев верхняя возрастная планка установлена на уровне 30 лет, для белорусских – 31 год. Минимальный возраст – 18 лет.

Напомним, в осеннюю сессию Госдума будет работать по-новому. Депутаты будут проводить три пленарных заседания в неделю – по вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 14:00. Это позволит им больше общаться с избирателями в регионах.