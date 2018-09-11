Госдума повышает роль молодежи в законотворчестве
По словам спикера, Молодежная палата при Госдуме станет в ближайшее время более представительной, увеличившись в три раза. "В нее войдут представители парламентских партий, студенчества, молодые депутаты разных уровней. Нам необходимо продолжить эту работу", – сказал председатель нижней палаты.
Володин предложил провести до конца этого года Форум молодых законодателей. Спикер Госдумы попросил подключиться к организации мероприятия профильные комитеты нижней палаты.
Парламентарий отметил, что это хорошая возможность не только обратной связи, но и формирования институтов молодых законодателей. Это очень важно не только для Госдумы, но и для законодательной власти в России в целом, подчеркнул Володин.
Нижняя палата седьмого созыва активно занимается повышением роли молодежи в правотворческом процессе. В ноябре прошлого года состоялся Всероссийский молодежный форум Госдумы. В нем приняли участие свыше 400 человек со всей страны и из-за рубежа.
На форум съехались молодые депутаты, эксперты, ученые и активисты. Они обсудили такие актуальные темы, как доступное жилье, транспортные проекты, раздельный сбор мусора и многое другое, предложили собственные идеи для решения насущных проблем.
Молодежь привлекается к обсуждению актуальных вопросов также в рамках Парламентского собрания союза Белоруссии и России. В состав палаты входят по 18 человек с российской и белорусской стороны. Для отечественных парламентариев верхняя возрастная планка установлена на уровне 30 лет, для белорусских – 31 год. Минимальный возраст – 18 лет.
Напомним, в осеннюю сессию Госдума будет работать по-новому. Депутаты будут проводить три пленарных заседания в неделю – по вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 14:00. Это позволит им больше общаться с избирателями в регионах.
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