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Общество

Володин поддержал законопроект об отказе депутатов от пенсионных надбавок

Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал законопроект о добровольном отказе депутатов от пенсионных преференций. С такой инициативой ранее выступил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
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Володин выразил уверенность, что эту идею поддержат и другие депутаты. В законопроекте, по словам спикера, дана уточняющая формулировка, которая предполагает, что депутаты имеют право отказаться от надбавок, – и в этом заключается его суть.

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"Достаточно один раз все взвесить и принять решение, такое право у депутатов должно быть. Поэтому надеюсь, что все поддержат этот законопроект, но говорю за себя", – заключил глава нижней палаты парламента.

Напомним, что 20 августа на заседании генсовета "Единой России", посвященном обсуждению настройки пенсионной системы, Андрей Турчак предложил единороссам начать с себя и внести изменения в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы, отменяющие для них пенсионные надбавки. Секретарь генсовета партии, наиболее массово представленной в парламенте, предложил ввести такую норму уже с 1 января 2019 года.

В середине июля, перед уходом в отпуск, депутаты Госдумы приняли правительственный законопроект об изменениях в пенсионной системе. Было решено в течение двух месяцев обсудить его в регионах, привлечь к этому обсуждению экспертов и общественников.

Фото:vk.com/duma

21 августа в Госдуме прошли масштабные общественные слушания на тему настройки пенсионной системы. На Охотный Ряд были приглашены члены правительства, депутаты, эксперты, представители Пенсионного фонда, эксперты и общественные деятели.

29 августа президент Владимир Путин выступил со специальным телеобращением к гражданам страны и предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин – на уровне 65 лет – и таким образом скорректировать правительственную инициативу.

Президент также предложил оставить действующие льготы для многодетных матерей при досрочном выходе на пенсию и сохранить преференции по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста.

Автор: Александр Комаров10 сентября 2018, 17:34

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