Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию Госдумы. Она будет короткой, но чрезвычайно важной: депутатам предстоит принять пакет законов, которые сделают пенсионную систему в России более эффективной.

Открывая заседание, спикер поздравил будущих депутатов, которые вошли в состав Госдумы по итогам довыборов по семи одномандатным округам. Говоря о законодательных актах, которые предстоит принять в осеннюю сессию, Володин на первое место поставил блок законопроектов о совершенствовании пенсионной системы.

Он напомнил, что 12 сентября пройдет очередное заседание рабочей группы, созданной по итогам масштабных парламентских слушаний 21 августа. "Задача группы – во взаимодействии с правительством, экспертным, профессиональным и деловым сообществами, профсоюзами проанализировать и обобщить поступающие поправки, которые бы улучшали закон", – сказал председатель Думы.

Он отметил, что внесенные президентом законодательные инициативы, по мнению всех участников рабочей группы, существенно улучшают закон, делают его менее технократичным, более социальным и справедливым. Помимо правительственного законопроекта, депутаты должны ратифицировать 102-ю конвенцию Международной организации труда, которая устанавливает норму выплаты пенсий не менее 40% от заработной платы.





Вторым важным документом, который парламентарии рассмотрят этой осенью, станет проект бюджета страны на 2019 год. До 1 октября его внесет в Госдуму правительство. Спикер считает, что до этого надо начать рассматривать вопрос о бюджете с участием профильных комитетов в формате нулевого чтения.

"Хочу подчеркнуть: в этом году значение закона о бюджете возрастает. Он должен решать задачи, поставленные президентом в послании Федеральному собранию и в майском указе", – отметил Володин.

Мы должны в ходе рассмотрения бюджета решить вопросы повышения реальных доходов граждан и пенсий выше уровня инфляции; роста средней продолжительности жизни; улучшения жилищных условий; ускорения технологического развития нашей страны и внедрения цифровых технологий в экономику и социальную сферу.

Для решения этих задач необходимо законодательно обеспечить увеличение расходов на здравоохранение, образование, науку, развитие инфраструктуры, выполнение всех социальных гарантий государства, включая обязательства по пенсионному обеспечению, отметил спикер.

Он напомнил, что часть решений из этого списка уже принята в процессе реализации послания президента, и первоначальный план выполнен на две трети. Осталось принять 67 законопроектов, но при этом несколько важных для развития нашей страны инициатив пока не внесены правительством в Госдуму.





В завершении выступления Вячеслав Володин предложил почтить память двух депутатов, которые ушли из жизни, пока Дума была в отпуске. "Среди нас нет двух наших товарищей – Александра Коровникова и Иосифа Кобзона. Всю свою жизнь они посвятили служению избирателям и государству. Давайте почтим их память", – сказал спикер и пожелал парламентариям бережнее относиться друг к другу.