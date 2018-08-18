Россия и Турция наращивают межпарламентское сотрудничество

Россия и Турция планируют создать совместную парламентскую комиссию высокого уровня. О перспективах двустороннего сотрудничества говорили в Анкаре спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава парламента Турции Бинали Йылдырым.

Как рассказал журналистам один из представителей российской делегации, Володин и Йылдырым обсудили возможность создания такой комиссии. Главам профильных комитетов Леониду Слуцкому и Волкану Бозкыру уже дано поручение в короткие сроки отработать вопросы по возможному составу и повестке ее работы.

На встрече также шла речь о противодействии терроризму и обеспечения региональной безопасности на парламентском уровне. Обсуждалось проведение в Тегеране до конца этого года второй Международной конференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия.

Депутаты обсудили и финишный этап подготовки третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое пройдет в Анталье с 8 по 11 октября 2018 года.

Как писали Dni.Ru, накануне, 17 августа российская парламентская делегация во главе с Володиным прибыла в Анкару. Сегодня утром депутаты осмотрели ту часть здания парламента Турции, куда во время июльской попытки переворота в 2016 году попала бомба, спикер Володин возложил на это место цветы.

�� Фотографии с осмотра Великого национального собрания Турции @TBMMresmi делегацией Государственной Думы pic.twitter.com/YTpr9QDqKZ — Государственная Дума (@dumagovru) 18 августа 2018 г.

Затем российские депутаты побывали на съезде Партии справедливости и развития, основанной Реджепом Тайипом Эрдоганом. Там Вячеслав Володин пообщался с министром иностранных дел Турции Мавлютом Чавушоглу и пригласил его посетить Госдуму во время очередной поездки в Москву.

Развитие межпарламентского сотрудничества стало одним из приоритетов работы Госдумы VII созыва. По предложению нее спикера Вячеслава Володина в июне этого года в Москве прошел международный форум "Развитие парламентаризма". На площадке ВДНХ собрались для обсуждения глобальных проблем современности 500 законодателей из 96 стран мира.