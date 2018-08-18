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Политика

Россия и Турция наращивают межпарламентское сотрудничество

В.Володин и Б.Йылдырым. Фото:duma.gov.ru
Россия и Турция планируют создать совместную парламентскую комиссию высокого уровня. О перспективах двустороннего сотрудничества говорили в Анкаре спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава парламента Турции Бинали Йылдырым.

Продолжение: Володин пообщался в Анкаре с Эрдоганом
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Как рассказал журналистам один из представителей российской делегации, Володин и Йылдырым обсудили возможность создания такой комиссии.  Главам профильных комитетов  Леониду Слуцкому и Волкану Бозкыру уже дано поручение в короткие сроки отработать вопросы по возможному составу и повестке ее работы.

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На встрече также шла речь о противодействии терроризму и обеспечения региональной безопасности на парламентском уровне. Обсуждалось проведение в Тегеране до конца этого года второй Международной конференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия.

Депутаты обсудили и финишный этап подготовки третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое пройдет в Анталье с 8 по 11 октября 2018 года.

Как писали Dni.Ru, накануне, 17 августа российская парламентская делегация во главе с Володиным прибыла в Анкару. Сегодня утром депутаты осмотрели ту часть здания парламента Турции, куда во время июльской попытки переворота  в 2016 году попала бомба, спикер Володин возложил на это место цветы.


Затем российские депутаты побывали на съезде Партии справедливости и развития, основанной Реджепом Тайипом Эрдоганом. Там Вячеслав Володин пообщался с министром иностранных дел Турции Мавлютом Чавушоглу и пригласил его посетить Госдуму  во время очередной поездки в Москву.

Развитие межпарламентского сотрудничества стало одним из приоритетов работы Госдумы VII созыва. По предложению нее спикера Вячеслава Володина в июне этого года в Москве прошел международный форум "Развитие парламентаризма". На площадке ВДНХ собрались для обсуждения глобальных проблем современности 500 законодателей из 96 стран мира.

Автор: Александр Комаров18 августа 2018, 16:13

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