Володин пригласил Чавушоглу в Госдуму

Вячеслав Володин пригласил министра иностранных дел Турции Мавлюта Чавушоглу во время очередной поездки в Москву посетить Госдуму. Российская парламентская делегация находится с визитом в Анкаре, где сегодня, 18 августа проходит съезд Партии справедливости и развития, основанной Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российские парламентарии присутствовали на съезде, спикер Госдумы пообщался с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Министр поднялся в ложу для почетных гостей, и побеседовал с Вячеславом Володиным, сообщил РИА Новости один из представителей российской делегации.

Володин и Чавушоглу обсудили перспективы развития двусторонних отношений и договорились провести сегодня еще одну встречу по окончании съезда. Спикер пригласил министра во время его следующей поездки в Москву посетить Госдуму.

Накануне, 17 августа российская парламентская делегация прибыла в Анкару. Сегодня утром депутаты осмотрели ту часть здания парламента Турции, куда во время июльской попытки переворота в 2016 году попала бомба, Вячеслав Володин возложил на это место цветы.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу @MevlutCavusoglu поднялся в ложу российской делегации на стадионе Анкара Арена, где сегодня проходит съезд Партии справедливости и развития, чтобы поприветствовать российскую делегацию и лично Председателя ГД Вячеслава Володина pic.twitter.com/6tanXtvtv9 — Государственная Дума (@dumagovru) 18 августа 2018 г.

Затем прошла встреча с главой парламента Турции Бинали Йылдырымом. Обсуждались успехи совместных действий Москвы, Анкары и Тегерана на сирийском направлении.

Развитие межпарламентского сотрудничества стало одним из приоритетов работы Госдумы VII созыва. По предложению нее спикера Вячеслава Володина в июне этого года в Москве прошел международный форум "Развитие парламентаризма". В нем приняли участие 500 законодателей из 96 стран мира.