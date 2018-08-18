Володин пригласил Чавушоглу в Госдуму
Российские парламентарии присутствовали на съезде, спикер Госдумы пообщался с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Министр поднялся в ложу для почетных гостей, и побеседовал с Вячеславом Володиным, сообщил РИА Новости один из представителей российской делегации.
Володин и Чавушоглу обсудили перспективы развития двусторонних отношений и договорились провести сегодня еще одну встречу по окончании съезда. Спикер пригласил министра во время его следующей поездки в Москву посетить Госдуму.
Накануне, 17 августа российская парламентская делегация прибыла в Анкару. Сегодня утром депутаты осмотрели ту часть здания парламента Турции, куда во время июльской попытки переворота в 2016 году попала бомба, Вячеслав Володин возложил на это место цветы.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу @MevlutCavusoglu поднялся в ложу российской делегации на стадионе Анкара Арена, где сегодня проходит съезд Партии справедливости и развития, чтобы поприветствовать российскую делегацию и лично Председателя ГД Вячеслава Володина pic.twitter.com/6tanXtvtv9— Государственная Дума (@dumagovru) 18 августа 2018 г.
Затем прошла встреча с главой парламента Турции Бинали Йылдырымом. Обсуждались успехи совместных действий Москвы, Анкары и Тегерана на сирийском направлении.
Развитие межпарламентского сотрудничества стало одним из приоритетов работы Госдумы VII созыва. По предложению нее спикера Вячеслава Володина в июне этого года в Москве прошел международный форум "Развитие парламентаризма". В нем приняли участие 500 законодателей из 96 стран мира.
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