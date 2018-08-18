Володин отметил успехи России и Турции в Сирии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился в Анкаре с главой парламента Турции Бинали Йылдырымом. Обсуждались успехи совместных действий Москвы, Анкары и Тегерана на сирийском направлении.

"Россия, Турция и Иран объединили усилия по борьбе с терроризмом и оказали помощь сирийскому руководству по борьбе с фактически уже образовавшимся террористическим государством", — сказал Володин и отметил, что сегодня мир пришел на многострадальную сирийскую землю.

"Да, я согласен. В эти непростые дни нам нужно укреплять нашу солидарность", – заявил в ответ Йылдырым.

Спикер турецкого парламента принял своего российского коллегу в частной резиденции. На Востоке такое отношение говорит об особом уважении к гостю, отмечает Regnum.

Перед встречей делегация Госдумы во главе с Володиным осмотрела ту часть здания парламента Турции, куда во время июльской попытки переворота в 2016 году попала бомба и возложила там цветы.

Во второй половине дня делегация Госдумы примет участие в работе VI съезда Партии справедливости и развития, которую основал нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Съезд пройдет впервые после смены политической системы в Турции.

Председатель Государственной Думы и Председатель Великого национального собрания Турции @TBMMresmi отметили успех солидарных действий России, Турции и Ирана на сирийском направлении. Встреча Вячеслава Володина и Бинали Йылдырыма прошла в рамках визита делегации ГД в Турцию pic.twitter.com/7q9k4DBd0Y — Государственная Дума (@dumagovru) 18 августа 2018 г.

Делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным прибыла в Анкару накануне, 17 августа. В аэропорту ее встретили посол России в Турции Алексей Ерхов, депутат Партии справедливости и развития от провинции Гиресун Джемал Озтюрк и вице-губернатор Анкары Ахмет Чиракоглу.

Развитие межпарламентского сотрудничества стало одним из приоритетов работы Госдумы VII созыва. Такую задачу поставил перед депутатами спикер палаты Вячеслав Володин. По его инициативе в июне этого года в Москве прошел международный форум "Развитие парламентаризма". Доказательством того, что Россию не удалось изолировать в мире, стало участие во встрече 500 законодателей из 96 стран.