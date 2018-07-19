В Госдуме создано более 10 межпарламентских комиссий

Нижняя палата продолжает активно развивать сотрудничество с законодательными органами других стран. Как отметил на встрече с послами России в странах Азии, Африки и Латинской Америки спикер Вячеслав Володин, в Госдуме создано более десяти межпарламентских комиссий высокого уровня.



По его словам, нижняя палата уделяет большое внимание созданию таких комиссий. Спикер напомнил, что за полгода появились совместные комиссии с Ираном и Республикой Корея. "В стадии завершения процесс создания комиссии с бундестагом ФРГ, пройдет перезапуск работы комиссии с Национальным собранием Франции", – сказал Володин.

Законодатель назвал эту форму сотрудничества эффективной, подчеркнув, что она обязывает работать по конкретной повестке, позволяет продвигаться в развитии двухсторонних отношений и межпарламентских связей.

Говоря о межпарламентском сотрудничестве с Ираном, спикер отметил, что в первых числах сентября планируется заседание межпарламентской комиссии двух стран. Мероприятие пройдет в Волгограде 2-3 сентября, однако дата будет уточняться, подчеркнул спикер Госдумы.

Решение о создании комиссии было принято еще в прошлом году. Ее устав был подписан несколько месяцев назад в ходе визита Вячеслава Володина в Тегеран.





Помимо прочего, депутаты намерены выстраивать работу с зарубежными законодателями по линии комитетов и парламентских фракций. "Они смогут ежегодно совершать поездки для выстраивания взаимодействия с парламентами и политическими силами. Эта работа в комплексе будет более результативной", – сказал председатель нижней палаты.

Международное сотрудничество и развитие межпарламентских контактов – одно из основных направлений работы Госдумы седьмого созыва. Так, в начале июня этого года в Москве по инициативе Вячеслава Володина состоялся масштабный международный форум "Развитие парламентаризма".

В работе площадки приняли участие сотни законодателей из 96 стран мира. На мероприятие прибыли 15 парламентских делегаций, 19 из них возглавляли руководители законодательных органов, 15 – вице-спикеры. Кроме того, в дискуссиях приняли участие 11 международных парламентских организаций. Среди них – ПА ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОДКБ, Парламентская конференция Балтийского моря и другие.