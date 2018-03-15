В "Доме-2" было культурнее: Собчак мерзко от дебатов с Соловьевым

Ксения Собчак крайне нелестно отозвалась о дискуссиях претендентов на высший пост в стране, которые идут в прямом телеэфире. Расплакавшаяся накануне в ходе дебатов кандидат в президенты сравнила происходящее на съемочной площадке с "Домом-2". Она считает, что реалити-шоу культурнее полемики кандидатов.



Единственная женщина – кандидат в президенты России обрушилась с критикой на своих соперников по дебатам на телевидении. Ксения Собчак, которая многим запомнилась лишь тем, что облила водой ветерана политической сцены Владимира Жириновского, и, расплакавшись, убежала со съемочной площадки, назвала происходящее в эфире мерзостью.

Эмоции она поспешила выплеснуть в социальной сети Twitter. "Очередная мерзость на дебатах Соловьева, – написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). – Вчера мочили меня,сегодня-Грудинина. Сурайкин с кулаками на Шевченко , "обманутая дольщица" Грудинина без разрешения ЦИКа на выступоение. Адовый треш. В доме2 было культурнее".

Собчак в своем сообщении упомянула ведущего дебатов Владимира Соловьева. С ним у кандидата в президенты, как успели заметить телезрители, сложились особые, "теплые" отношения". В каждом выпуске, как только другие участники начинают нападать на Собчак, она апеллирует к Соловьеву, призывая вмешаться.

Телеведущий, в свою очередь, с невозмутимым видом каждый раз повторяет ей, что не имеет права прерывать выступающих. Хотя, по его словам, ему уже неоднократно хотелось вступиться за объект нападок. В ходе дебатов, прошедших накануне, ведущий назвал происходящее коллективной травлей и доведением женщины до слез.

Очередная мерзость на дебатах Соловьева. Вчера мочили меня,сегодня-Грудинина. Сурайкин с кулаками на Шевченко , «обманутая дольщица» Грудинина без разрешения ЦИКа на выступоение. Адовый треш. В доме2 было культурнее. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 15 марта 2018 г.

В ходе полемики 14 марта Ксения Собчак вновь сцепилась с Владимиром Жириновским, обратив внимание, что считает нападки на нее несправедливыми. "Эти люди перебивают только меня! Я требую вернуть мне мое время, в которое эти люди постоянно делают бла-бла-бла", – заявила она.



Бессменный лидер ЛДПР заявил, что такое поведение Собчак соответствует дошкольному уровню. "В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может, тогда девочка оздоровеет. Вы должны вызвать психиатра и надеть на нее белый халат! Связать ее руками! Заплачь, Ксения, заплачь! Мама прибежит сейчас, носик утрет", – посоветовал ей Жириновский в свойственной ему манере.

Такого отношения телезвезда уже не выдержала и, разрыдавшись, разразилась матерной тирадой: "Этот человек хамит только мне! Этот человек называет меня ***** (нецензурно, путаной. – Прим. ред.) и грязной ведьмой! И вы позволяете это делать ему", после чего покинула студию.