Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак

Эксперты оценили крайне эмоциональную реакцию ведущей Ксении Собчак во время дебатов кандидатов в президенты России. Кто-то считает, что это "домашняя заготовка", другие уверены, что это невольный срыв, который ударит по ее рейтингу.

Генеральный директор фонда "Прикладная политология" Сергей Смирнов считает, что Ксения Собчак могла запланировать и разыграть в прямом эфире истерику во время дебатов. "Ксения Собчак – очень хороший шоумен. Она может и сама заплакать, когда надо, и другого довести до нервного срыва, как это произошло с Жириновским. Она достаточно умело его провоцировала – например, напомнила ему про возраст. Поэтому ее слезы можно считать хорошей домашней заготовкой", – цитирует специалиста "Московский комсомолец".

Он отметил, что у ведущей не такой большой политический рейтинг, поэтому она могла попытаться вызывать у россиян сочувствие. По мнению политолога, у плана Ксении есть все шансы на успех. "Скорее всего, это положительно отразится на ее политических очках. Оказывается, Собчак вовсе не железная леди, а женщина, которая способна на какие-то чисто человеческие переживания. Взяла и заплакала, можно сказать, чисто по-женски. Некоторые скажут: "Все-таки она не такая, как мы думали, ничто человеческое ей не чуждо", – пояснил Смирнов.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Мар 14, 2018 в 5:16 PDT

С ним не согласен политолог Автандил Цуладзе. По его мнению, эта истерика может дорого обойтись ведущей. "Случившееся на дебатах скорее пойдет ей в минус, потому что у нее имидж сильной женщины. А пытаться вызывать жалость – не ее амплуа", – заметил он. "Есть такая теория, что в России народ жалостливый и любит тех, кого обижают, но это должно ложиться на имидж. Раньше надо было эту легенду прорабатывать", – подчеркнул эксперт.

Между тем эмоциональная реакция Собчак уже привела к неожиданному эффекту: в Сети активизировались слухи о ее второй беременности. Мол, это и объясняет, почему кандидат в президенты не может держать себя в руках во время предвыборных дебатов.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 8, 2017 в 1:25 PDT

"Вы знаете, прекрасным завершением предвыборной кампании была бы беременность Ксении Собчак вторым ребенком. Вот уже и эмоциональный фон у нее зашкаливает, и в слезах она покинула дебаты", – прокомментировал эту версию для Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. В таком случае, добавил эксперт, он только порадуется за Ксению Собчак и Максима Виторгана.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 21, 2018 в 9:17 PST

Пресс-секретарь Ксении Собчак Ксения Чудинова объяснила эмоциональность начальницы напряженным графиком выступлений. "Вы можете представить, ЦИК и наши федеральные телеканалы поставили такой график, что нет возможности сходить даже в туалет. Эфир начинается в час, заканчивается в два, а в два часа десять минут начинается следующий эфир. Эмоционально уже все кандидаты вымотаны", – цитирует ее радиостанция "Говорит Москва".

"То, что было на канале ТВЦ сегодня утром, просто за гранью приличий. То, как вел себя Жириновский, представитель Грудинина, выглядело крайне неприличным и непотребным. Все скатывается в бесконечный балаган и базар. С подачи всегда Жириновского. Потом к нему присоединяются остальные подтявкивающие люди", – пожаловалась Чудинова.

Напомним, Ксения Собчак расплакалась и ушла с дебатов после слов Владимира Жириновского. "В детский сад ее верните! На горшочек посадите – может, тогда девочка оздоровеет. Вы должны вызвать психиатра и надеть на нее белый халат! Связать ее руками! Заплачь, Ксения, заплачь! Мама прибежит сейчас, носик утрет", – обрушился на нее лидер ЛДПР.